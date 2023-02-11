الامارات | أسباب آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن.. أبعد من التهاب الزائدة الدودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي بأن آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن لها أسباب عدة، على رأسها أمراض الأمعاء المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي.

وأضافت أن آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن قد ترجع إلى أسباب تُصنَف كحالات طبية طارئة مثل التهاب الزائدة الدودية، وهنا يظهر الألم في شكل تقلصات وتكون البطن حساسة للضغط، والانسداد المعوي، وهنا يظهر الألم في صورة وخز شديد مع الشعور بالغثيان والقيء.

وقد تكمن أسباب آلام الجزء السفلي الأيمن من البطن أيضاً في المغص الصفراوي والفتق، بالإضافة إلى أسباب ذكورية مثل التهاب البروستاتا وأخرى نسائية مثل الانتباذ البطاني الرحمي وتكيس المبايض.

وفي حالة تكرار الألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن أو استمرار، فقد ينذر ذلك بوجود ورم، وذلك بعد استبعاد الأسباب الأخرى.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن وعلاجه في الوقت المناسب.