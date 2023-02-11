إسعافات أولية عند تعرض الطفل لنزيف الأنف.. بينها غسل الوجه بالماء البارد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتعرض الأطفال بين الحين والآخر للإصابة بنزيف في الأنف إما لأسباب صحية أو نتيجة لاصطدامهم بشيء في أثناء اللعب أو السقوط، وتشعر الأمهات بالقلق عند رؤيتهن لأطفالهن وهم مصابين بسيلان ونزيف بالأنف، لذا تبحث عن الإسعافات الأولية لوقف النزيف لحين الذهاب إلى الطبيب ومعرفة سبب حدوث المشكلة وهل لها مخاطر صحية أم لا.

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للأمهات بالإسعافات الأولية حينما يتعرض الأطفال لحدوث نزيف، حال عدم قدرتهن على الذهاب للمستشفى في أسرع وقت.

الإسعافات الأولية لنزيف الأنف

- اطلب من المصاب الضغط على جانبي الأنف من الأعلى تحت عظام الأنف بالسبابة والإبهام.

- استمر بالضغط لمدة 10 دقائق على أنف المصاب ثم خفف الضغط تدريجيًا.

- اطلب من المصاب جعل رأسه مائلًا إلى الأمام وهو جالس، وذلك لمنع دخول الدم إلى الحلق فيصاب بالغثيان.

- وضع شاش نظيف داخل أنف المصاب.

- اطلب من المصاب أن يتنفس من فمه.

- غسل وجه المصاب بالماء البارد.

- في حالة إذا ظل النزيف مستمرًا، يجب طلب خدمة الإسعاف 123.

أسباب حدوث نزيف بالأنف

وحدد الدكتور مجدي منصور، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، لـ«هُن»، أسباب تعرض الأنف للنزيف، إذ قال: «تحدث نتيجة الاصابة بالحساسية أو المعاناة من التهاب الجيوب الأنفية وبرودة الطقس، كما يؤدي استنشاق الهواء الجاف إلى تعرضها للنزيف أيضًا، بخلاف السعال المتكرر، ارتفاع ضغط الدم، مع الاصابة بنزلات البرد الشديدة والسعال المتكرر، وتناول بعض الأدوية التي تضر بالانف، مثل الخاصة بالسيولة ومنع تجلط الدم».

كما أشار استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إلى أنه من أسباب نزيف الأنف، العطس المتكرر، بخلاف التهاب المجاري التنفسية العليا، وتناول كميات عالية من الأسبرين، والإصابة ببعض الأمراض المختلفة التي قد تعرض الأنف للأذى من بينها ارتفاع ضغط الدم، والسرطان، ويجب الذهاب إلى الطبيب لوضع التشخيص الصحيح.