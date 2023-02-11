الامارات | إنقاذ مسنة تركية بعد 107 ساعات تحت الأنقاض.. وامرأة حامل بعد 115 ساعة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال مسنة تركية عمرها 85 عاما من تحت الأنقاض بعد 107 ساعات على زلزال ولاية أد يامان التركية.

وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن المسنة أنقذت وهي على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أن فرق الإنقاذ تمكنت أيضا من إنقاذ امرأة حامل بعد أن قضت 115 ساعة تحت الأنقاض في ولاية غازي عنتاب.