أشهر قصص حب في السينما.. بينها تيتانيك وحسن ونعيمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر فيلم «تيتانيك»، واحدا من أهم الأفلام السينمائية الرومانسية، التي تعلق بها الجمهور والأذهان، أحبوا العلاقة بين بطلي الفيلم «جاك وروز»، واللحظات التي جمعت بينهم، وبعد مرور عرضه لأكثر من 25 عاما، تستعد دور العرض العالمية لاستقباله بتكنولوجيا الـ 3D و 4K، خلال شهر فبراير الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

ونشر حساب «Paramount Picture & Titanic» على موقع التغريدات والتدوينات القصيرة «تويتر» البوستر الرسمي للفيلم وكتب: «يعود Titanic إلى الشاشة الكبيرة بدقة 4K 3D لفترة محدودة.

قصة فيلم تيتانيك، تعود إلى عام 1996، في «قلب المحيط»، على متن سفينة «تيتانيك»، وبها خطف قلب «روز» الفتى الوسيم «جاك»، ويعيشوا في قصة حُب كبيرة لينتهي بهم الأمر للغرق في المحيط.

فيلم me before you

واحد من أكثر الأفلام الرومانسية الأجنبية التي يحبها الجمهور، لمست الأحداث قلوبهم، تدور أحداثها حول شابة تعمل في أحد المقاهى تعيش حياتها، رفضت حب وقبول صديقها لتقع في حب شاب على كرسي متحرك، ثرى وسيم، فيقترب عالميهما معًا لتزيد حياة كل واحد منهما بهجة وسعادة على غير المنتظر، لتنتهي نهاية مأساوية بوفاته.

فيلم «حسن ونعيمة»

يعتبر فيلم «حسن ونعيمة»، من أكثر قصص الحُب التي شهدتها السينما المصرية، حينما وقع حسن المغنواتي، الذي قام بدوره محرم فؤاد، في حُب «نعيمة»، التي أدت دورها سعاد حسني، وعاشا قصة من أفضل القصص، حاولوا التشبث ببعضهم البعض، وكسر الحواجز والعراقيل، حتى انتصر حبهم في النهاية بأجواء سعيدة.

قيس وليلى

يعتبر «قيس وليلى»، من أشهر الثنائيات التي ضربت مثالا للحب والعشق، وعرفها العُشاق، حتى حال الأهل والعادات والتقاليد زواجهم وحاولوا التفريق بينهم، وإجبارها على الزواج من شخص آخر لا تُحبه لتعيش حياة بائسة تعيسة تنتهي بوفاتها، ليموت المحبوب على قبرها، والتي جسدها الفنانة ماجدة والفنان شكري سرحان.