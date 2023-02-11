أطعمة تنشط عقل طفلك في الدراسة.. بينها السلمون والسردين

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع الاستعدادات لبدء الترم الثاني 2023، من العام الدراسي الحالي، تبحث الأمهات خلال تحضيراتهم لـ«اللانش بوكس» لأطفالهن، عن أطعمة تنشط عقله، إذ تساعد بعض الأكلات مثل الخضروات والفواكه والبروتين على تنشيط الذاكرة، والمساعدة في التركيز.

أطعمة تنشط عقل طفلك خلال الترم الثاني 2023

ويرصد «هن» في السطور التالية أطعمة تنشط عقل طفلك خلال الترم الثاني 2023، تعرفي عليها

أطعمة تنشط عقل طفلك خلال الترم الثاني 2023

وفي هذا الصدد، أكدت هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك أطعمة تنشط عقل طفلك، التي من شأنها تساعد على التركيز، وعلى رأسها البروتينات مثل البيض مع الخضروات أو السبانخ، فضلاً عن الفواكه والخضروات الطازجة، والخبز البُني أيضاً، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على السكريات، أو الوجبات السريعة، والأكلات المقلية.

كما نصحت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية العلاجية الأمهات من خلال حديثها لـ«هن»، على ضرورة أن يحتوي اللانش بوكس خلال الترم الثاني 2023، على البروتين والنشويات والخضار والفاكهة.

أطعمة تنشط عقل طفلك خلال الترم الثاني 2023

من جانبها، قالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة في حوار سابق لـ«هن»، أن هناك قائمة من الفواكه تساعد الطفل على التركيز والحفظ، وعلى رأسها

الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والمحسن لوظيفة الذاكرة ومستويات الكوليسترول في الدم بدلًا من الدهون المشبعة.

التوت الأزرق

من الفواكه ذات الألوان الغامقة التي تحتوي «الأنثوسيانين» وهي من المجموعات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، إذ يساعد الطفل على التركيز والحفظ، وتقوية الذاكرة وتوفير العديد من الفوائد الصحية للعقل، وبشكل عام.

خضروات تقوي الذاكرة

الخضروات الورقية، الغنية بالعناصر الغذائية الصحية للدماغ، مثل: فيتامين ك، واللوتين وحمض الفوليك وبيتا كاروتين، والمتمثلة في اللفت، والسبانخ، والكرنب، والبروكلي.

أطعمة غنية بـ«الأوميجا 3»

ونصحت الاستشاري بضرورة الاهتمام بالأسماك الدهنية، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو عنصر ضروري في إنتاج خلايا الدماغ والأعصاب، فضلا عن اسماك السلمون، والسردين.