الامارات | نسخة جديدة من «تايتنك» احتفالاً بالحب في «الفلانتاين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دور العرض السينمائي في 14 فبراير الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بـ«الفلانتاين»، عرض نسخة جديدة من الفيلم الشهير تايتنك، في إطار اليوبيل الفضي لصدور الفيلم. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يُطرح الفيلم فيها في دور العرض، بعد إصداره الأول في ديسمبر 1997، وإصداره الثاني بنسخة ثلاثية الأبعاد في 2012.

أما النسخة الجديدة، التي تأتي احتفالاً بمرور ربع قرن على الفيلم، فهي معالجة وفقاً لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المشاهدة، بتقنية 4K HDR التي تعمل على تحسين الصورة في كل إطار Frame من الفيلم، وكذلك تحسين الصوت بتقنية Dolby Atmos.

وفي حوار حديث مع موقع سيريوس إكس إم (Sirius XM)، قال جيمس كاميرون كاتب ومخرج ومنتج العمل إن «الإصدار الجديد يتوجه إلى الأجيال الصغيرة التي لم تشاهد تايتنك على الشاشة الكبيرة، وقد قلت لنفسي إنني غالباً لن أكون موجوداً في الاحتفال بمرور نصف قرن على الفيلم، ولذلك فكرت أن أحتفل بمرور ربع قرن».

وقال كاميرون إنه اختار يوم «الفلانتاين» لصدور النسخة الجديدة، أولاً لأن الفيلم القديم حقق أعلى إيراد له خلال ذلك اليوم من عام 1998، رغم أنه كان يعرض منذ أكثر من شهرين، وثانياً لأنه يعتبر فيلمه احتفالاً بالحب.