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أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالجلطات.. التين الشوكي أبرزها

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القاهرة - سمر حسين - صحة

أطعمة تقلل الإصابة بالجلطات

يبحث العديد من الأشخاص عن قائمة أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالجلطات، فارتفاع ضغط الدم واحد من الأمراض التي تدق ناقوس الخطر، إذ يعد القاتل الصامت أحد أهم أسباب تكوّن الجلطات، التي قد تصل في النهاية للوفاة حال عدم إذاباتها أو علاجها.

أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالجلطات

ويمكن الوقاية من خطر الإصابة بالجلطات، من خلال النظام الغذائي الصحي، فضلا عن تناول المياة بقدر كبير، مع بعض الأطعمة المضادة للتخثر، ويرصد «هن» في السطور التالية أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالجلطات، على النحو التالي:

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التين الشوكي

أوضح الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هن» أن الألياف الموجودة في التين الشوكي، تمنع ارتفاع الكوليسترول الضار، وبالتالي تحمي اللقلب والأوعية الدموية، وتقلل خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

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زيت الزيتون

وفقاً لـ «مؤسسة القلب الألمانية»، يعد زيت الزيتون من الدهون الصحية التي تساعد على خفض ضغط الدم، مسؤول الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية.

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الشكولاته الداكنة

أكد محمود عبدالحميد، استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، لـ«هُن» أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة «كاكاو» أكثر من 70%، تحتوي مضادات أكسدة، بدورها تحمي الشرايين وتمنع تكون الجلطات، بشكل كبير.

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السبانخ

بما أن السبانخ خضراوات منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالفيتامينات وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، فإنها تحارب أمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد في خفض ضغط الدم.

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الطماطم

تقلل الطماطم من ارتفاع ضغط الدم، لأنها غنية بحمض الفوليك والبوتاسيوم والليكوبين. 

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المكسرات 

تعد المكسرات وخاصة الجوز من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، إذا تم تناولها باعتدال.

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البازلاء

غنية بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والزنك، التي تساعد على تحسين صحة القلب.

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الثوم

 يخفض الث وم ضغط الدم، بسبب. وجود مركب الأليسين يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

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الكركم والزنجبيل

توصلت دراسة نُشرت عام 2017، أن الكركمين، وهو المكون النشط في الكركم، والزنجبيل يعمل كمضاد للتخثر، ومضاد للسرطان ومضاد للأكسدة، كما يمكن استخدامه كعلاج تكميلي لعلاج جلطات الدم 

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الأناناس الطبيعي

وفقا لمعهد Vein and Vascular Institute، فإن تناول الأناناس الطبيعي أو تناول مكملات غذائية تحتوي على البروميلين المساعد في عدم التجاط.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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