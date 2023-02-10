طبيب يكشف خطورة عقد الغدة الدرقية.. اعرفي طرق علاجها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتطور العلم كل يوم لنستفيد به في حياتنا إلى جانب أنه يساعد على استكشاف علاجات لأمراض عديدة، وتكثيف البحث للحصول على تلك العلاجات، ومن ضمن هذه الأمراض التي اكتشف علاج لها مؤخرًا هي العقد الموجودة في الغدة الدرقية أثناء استخدام الموجات فوق الصوتية في الفحص، والتخلص منها يكون باستئصال الغدة أو علاجها بالأدوية.

العقد الموجودة في الغدة الدرقية

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، طبيب روسي، لـ«روسيا اليوم»، أن الأطباء اكتشفوا وجود العقد في الغدة الدرقية بصورة عرضية، وظهر ذلك عند استخدام الموجات الفوق صوتية في الفحص، موضحا أن هذه العقد تكون واحدة أو اثنان أو أكثر، اكتشفت لدى تقريبًا حوالي 45٪ من الأشخاص البالغيين.

وتابع: وللتأكد من صحتها يجب إجراء تحليل دم للهرمون المنشط للدرقية «TSH»، الذي ينظم وظيفة الغدة الدرقية، فإذا كان مستواها منخفضًا بين 0.1 لـ0. 4، فإنه يشير إلى أنك بخير وأن العقدة التي تنتجها هرمونات الغدة الدرقية T3 و T4، تسمى بـ«الساخنة»، وهي لا تتحول نهائيًا إلى أي ورم سرطاني، كما أن 5٪ من العقد فقط، يعد ورما سرطانيا وغالبًا تكون حميدة، وكذلك الأنواع الخبيثة من الغدة الدرقية، إلا نوعًا واحدًا، وتعالج في الوقت الحاضر بنجاح.

علاج العقد

والعلاج يكون حسب رأي الطبيب المعالج وبعد إجراء الأشعة عليها، يتضح الأمر إذا كانت العقدة إلى حاجة لاستئصالها أو علاجها بالأدوية، ووفقًا لـ«ألكسندر»، إذا كان الـ«TSH» مرتفعًا ويتعدى مستواه الـ 0.4، فإنه يشير إلى أن العقد «باردة»، وذلك يعني أنها لا تنتج الهرمونات، وغالبًا ما تكون هذه العقدة خبيثة، ويكون علاجها على حسب رأي الطبيب المعالج وطريقته، وتكون معتمدة على نتائج التحاليل أيضًا.