فيديو مؤثر لإنقاذ رضيع من تحت أنقاض زلزال تركيا.. قضى 55 ساعة وسط الركام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ثوانِ معدودة يظهر لحظة انتشال رضيع من تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية والتركية، اقشعرت له الأبدان، جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ربما ظل تحت الحُطام لأكثر من ساعات ربما لم يتعد عمره أشهر، والذي حاز على تفاعل كبير من الرواد.

الطفل ووالدته قضيا 55 ساعة

كانت العناية الإلهية قد حفظت الرضيع الذي ظل لأكثر من 55 ساعة تحت الأنقاض بعد حدوث الزلزال، إذ علق مشارك الفيديو مشيرًا إلى أنه من قاطني «غازي عنتاب» في تركيا، إذ قال: «تم إنقاذ طفل ووالدته من تحت الأنقاض بعد قضاء 55 ساعة في غازي عنتاب التركية».

كان بكاء وصراخ الطفل المشهد المسيطر على الحدث، حينما استطاع فريق الحماية المدنية انتشاله من تحت الأنقاض، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية له ثم وضع جهاز تنفس على فمه، حتى يهدأ ويستطع التنفس بشكل طبيعي، خاصة إنه لم يتناول طعام أو شراب لمدة 55 ساعة.

تكبير وتهليل

وكان فريق الحماية المدنية استقبل الطفل الذي عُثر عليه بالتكبيرات، مرددين: «الله أكبر..الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم».

الكثير من التعليقات لقيها مقطع الفيديو الذي يوثق الحدث ولحظة انتشال الرضيع من تحت الأنقاض، كالتالي: «الطفل الملاك، كإنه مشتاق لوالدته، الله نجاه، ربنا يحميه ويبارك فيه، ويرجع لحضن أمه من تاني، الله يرحم اللي توفوا بسبب الزلزال».

حصيلة الوفيات

وكانت تخطت حصيلة القتلى والوفيات 22 ألف قتيل، جراء زلزال تركيا وسوريا فيما تخطى عدد المصابين نحو 80 ألف شخص إجمالا، ومع مرور الساعات ودخول الكارثة يومها الخامس، التي حدثت منذ فجر يوم الإثنين الماضي، وراح ضحيتها الكثير من الأطفال والأسر والأمهات، وانهارت البنايات والطوابق، في أماكن متفرقة من سوريا وتركيا.