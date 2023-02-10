الامارات | لصوص مهذبون جدا..سرقوا سيارة وشكروا صاحبها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واجه رجل تعيس الحظ مجموعة من اللصوص المهذبين جدا الذين ورغم سرقتهم سيارته قاموا بشكره على تعاونه، كما أبقوا له على وجبات البيتزا التي كان قد اشتراها للتو.

والتقطت لقطات المراقبة الموقف الغريب الذي أظهر مجموعة من ثلاثة رجال يقتربون من رجل في شيكاغو (الولايات المتحدة)

وطلب اللصوص مفاتيحه وتصرفوا بتهذيب على نحو مفاجئ بينما تطوع أحدهم لحمل علب البيتزا التي كانت بيد الرجل الضحية حتى يتمكن من الحصول على مفاتيحه.

ذهب اللصوص إلى أبعد من ذلك ليشكروا ضحيتهم متحدثين إليه بلقب "سيدي". وأظهرت لقطات لأربعة رجال يخرجون من مركبة كبيرة مع اثنين من اللصوص مسلحين بمسدسات ويقتربان من الضحية البالغة من العمر 36 عاما في الجهة المقابلة من الشارع فيما تبعه رجل ثالث يحمل بندقية.

وبينما أحاط خاطفو السيارات بالضحية، وهم يرتدون ثياباً سوداء، صرخ أحدهم قائلاً: "توقف" وحسب لقطات المراقبة، بدا وكأنه يهم بالدفاع عن نفسه قبل أن يسأله أحد اللصوص: "هل وجدت المفاتيح؟"

وعندما قال الضحية إنه فعل ذلك، قام خاطف السيارة بإمساك علب البيتزا الخاصة بالرجل حتى يتمكن من إخراج المفاتيح من جيبه. وعندما مرر المفاتيح سأله أحد رجال العصابة : "أنت بخير؟" فأجاب: "أنا بخير".

وتوجه أحد اللصوص قبل الفرار بالسيارة للرجل قبل القيادة بالقول "شكرًا لك يا سيدي".

ووفقا لشرطة شيكاغو، فإن المشتبه بهم قد فروا من مكان الحادث في سيارة الضحية تويوتا RAV4 ولا يزالون طليقين حاليا.

وسبق أن أصدرت الشرطة تحذيرات علنية بشأن هذه المجموعة التي أكدت أنها قامت بسرقة سيارات واختطاف أشخاص وأنهم مسلحين بالأسلحة النارية والمسدسات.