الجمبسوت على طريقة أنغام وهدى الإتربي للعروس العصرية

كثرت المصادفات حول ظهور نجمات بالفستان نفسه مؤخراً، ولكن المفارقة أن الإطلالة التي اخترناها لم يمر عليها أكثر من شهرين؛ لتتكرر مع نجمة من الصف الأول حيث اختارت أنغام وهدى الإتربي الجمبسوت الأبيض نفسه والذي يتميز بتصميمه العصري الذي يليق بخيارات العروس الجريئة لحفل زفاف بسيط ومميز.

أنغام بجمبسوت أبيض مطرز بالفضي

لقد ظهرت النجمة أنغام بجمبسوت أبيض مطرز بالفضي ويزدان بحزام مطرز باللؤلؤ والفضي عند خصره، وهو من تصميم المبدع العالمي زهير مراد، كما تزينت بمجوهرات ماسية من "هاوس أوف غلامور" House Of Glamour. وانتعلت النجمة معه الصندل الفضي بكعب عريض عالٍ. فكانت الإطلالة في منتهى الأناقة ومميزة وهو ما يجعل منها إطلالة تليق بخيار العروس العصرية لحفل زفاف البسيط.

هدى الإتربي تتألق بجمبسوت أبيض مميز

إطلالتها الأخيرة التي نالت الثناء عبر مواقع التواصل، أعادت إلى الواجهة إطلالة الممثلة هدى الإتربي التي ارتدت الزي نفسه قبلها بنحو شهرين. وللمصادفة ارتدت الممثلة هدى الإتربي الجمبسوت نفسه خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأخير، ويتسم الجمبسوت بياقة منخفضة وأكمام مطرزة مع سروال مطرز عند الجانبين. ومن المعروف أن الممثلة تهوى ارتداء اللون الأبيض، فهي ليست المرة الأولى التي ظهرت فيها بهذا اللون، فلقد شاركت النجمة صورها في أسبوع باريس للأزياء الراقية مؤخراً مرتدية فستاناً أبيض من الكريب الضيق الذي يزدان بحزام ذهبي رفيع، ونسقت هذه المرة معه الكاب المصنوع من الكريب، ووضعت نظارات كبيرة قاتمة وشدت شعرها إلى الوراء لمزيد من الغموض الجذاب على إطلالتها التي حملت توقيع دار ديور Dior.

هل أنت مع محبات النجمات أنغام وترغبين بالتعرف إلى المزيد من إطلالاتها تابعي إطلالتها الأخيرة في حفل Joy Awards .

أنغام تعشق خيار الجمبسوت

أما النجمة أنغام فمن المعروف عنها عشقها لزي الجمبسوت، فلقد ارتدت عدة إطلالات من الجمبسوت بألوان الفوشيا والأبيض. وقد اخترنا لك هذا الجمبسوت الأبيض الذي ارتدته خلال موسم الرياض ويتألف من كاب متوسط الطول مع جمبسوت أبيض وهو خيار مناسب لإطلالة عروس لحفل عائلي بسيط. جاء الجمبسوت منفّذ من الكريب ومزخرف بالأحجار الذهبية التي زينت القماش المفرغ الذي يجسّد شكل بتلات الزهور في جزئه العلوي.

هذا الشغف باللون الأبيض منتشر بين النجمات ومنهن كارول سماحة وغيرها، فلِم تعشق النجمات هذا اللون؟



النجمات وسر اختيار اللون الأبيض



هناك 4 أسباب تجعل النجمات برأينا يخترن اللون الأبيض وخصوصاً على السجادة الحمراء:

1- اللون الأبيض لافت ببياضه الناصع ويظهر القوام بشكل جميل إذا كان القماش جيداً، والتصميم دقيقاً ومتقناً.

2- اللون الأبيض يليق بالبشرة العربية التي تميل إلى السمرة الجذابة.

3- اللون الأبيض لا يوحي بزيادة الوزن، كما يعتقد البعض لأن القماش والتصميم وتنسيق القماش والألوان، كلها عوامل تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال.

4- اللون الأبيض يريح النظر ويعطي انطباعاً مسالماً عن الشخص الذي يرتديه، وهو يعكس الصفاء الذهني والتصالح مع الذات لمن يرتدينه.

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