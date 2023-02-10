طريقة عمل معطر منزلي من الأعشاب لطرد أي رائحة غير مرغوب فيها، مثل: رائحة رائحة اللحم في المطبخ، بتكلفة قليلة، بعيدًا عن شراء معطر جاهز قد يحتوي على مواد ضارة بالبيئة وبصحة سكّان المنزل.

في السطور الآتية، طرق تعطير المنزل، برائحة الأعشاب.

تعطير المنزل برائحة الأعشاب

ثقب قشرة البرتقال بكبش القرنفل لتعطير المنزل

1. تقضي طريقة عمل معطر منزلي من الأعشاب باستخدام ثمرة حمضية، والقرنفل. في هذا الإطار، تثقب قشرة ثمرة البرتقال بكبش القرنفل، مع أهمّية رمي المكونين في تربة المزروعات، وذلك عندما تتبدد الرائحة. إلى ذلك، هذه طريقة عمل معطّر برائحة البرتقال.

2. هناك طريقة ثانية لتعطير المنزل برائحة الأعشاب، تقضي بملء قدر بالماء، مع التسخين على نار خفيفة، على الموقد. تملأ القدر بشرائح البرتقال المجففة والتوت البري الطازج وعيدان القرفة والقرنفل المجفف وإكليل الجبل الطازج، مع الغلي لمدة عشرين دقيقة.

3. يمكن عمل معطر منزلي من أعشاب الحديقة أو تلك المشتراة من سوق المزارعين. يندرج في هذا الإطار، كلّ من: إكليل الجبل أو المريمية أو النعناع أو الريحان المتفتح أو الزعتر أو الخزامى، مع إضافة وردة واحدة لمزيد من اللون والرائحة. لعمل حزمة من المريمية أو إكليل الجبل، من الممكن تقطيع النوع العشبي المرغوب بطول 5 بوصات، مع قص السيقان لجعلها متساوية في الطول، كما الشطف بالماء. توزّع الأعشاب، على فوطة مصنوعة من القماش حتى تجف. ثمّ، تعلق بعد الربط بوساطة الخيط، مع بتلات الزهور المرغوب فيها. تتطلب هذه الخطوة نحو 3 أسابيع إلى 4 منها حتى تجف. تحرق الحزمة، على غرار البخور، بعد ذلك.

4. تصحّ الاستعانة بقشور البرتقال، مع أكواز الصنوبر وورق الغار. تشطف المكونات بالماء، ثمّ تجفف عن طريق ترتيبها معًا في وعاء كبير، لمدّة أسبوع. عندئذ، هي تضاف إلى قدر مليئة بالماء المغلي، لمدة عشرين دقيقة. هذه الطريقة كفيلة بجعل رائحة عشبية تعبق في المنزل.

5. يُملأ وعاء بالماء، ويُسخّن على نار الموقد، الخفيفة. لمجرّد غليان الماء، يصبّ بضع قطرات من الزيت العطري عشبي الرائحة المفضّل، مع التسخين لمدة 20 دقيقة. بذا، ستفوح رائحة عطرة، في المنزل.

الطريقة الأكثر سهولة لعمل معطر منزلي من الأعشاب، تقضي بتسخين الماء، مع صب بضع قطرات من الزيت العطري عشبي الرائحة المفضّل، مع التسخين

باقة الأوكالبتوس العطرية

نبات الأوكالبتوس

طريقة عمل معطر منزلي من الأعشاب ذي رائحة مميزة، لمحبي نبات الأوكالبتوس، في الآتي:

تُجمع عشرات الأغصان من نبات الأوكالبتوس.

ثمّ، تقصّ السيقان، ليشطف النبات المذكور، لغرض إزالة الأوساخ والحطام والحشرات.

تربط أغصان النبات، بعد التنظيف والتقليم، معًا، بوساطة خيط، ، مع تعليقها رأسًا على عقب حتى تجف. ثمّ، هي تُضاف إلى قدر مليئة بالماء المغلي. سيساعد البخار بشكل طبيعي على إطلاق زيوت الأوكالبتوس العطرة.

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