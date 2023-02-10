كيف تختارين كوب قهوتك بطريقة صحية؟.. اعرفي أنواعها وتأثيرها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد القهوة هي المشروب الأكثر شهرة والأقرب لقلوب ملايين الناس حول العالم، تتعدد فوائدها الصحية وتختلف المسميات لكن تظل القهوة السادة أو «أم وش» وأخرى ذات السكر المظبوط هن الأكثر طلباً في المقاهي والكافيهات، لكن بالنسبة للصحة كيف تختارين الوقت النوع المناسب والطرق الصحية لكوب قهوتك الصباحي؟، وهذا ما جاوبت عليه منصة «health line» الصحية البريطانية

أنواع القهوة ومواصفاتها

قبل معرفة فوائد القهوة، يمكنك البحث وراء مواصفاتها، فالأنواع الجيدة منها هي التي تكون منتقاة من مزارع تعتمد الزراعة العضوية، ولا تستخدم المبيدات الكيماوية، وأن تكون غير معدلة وراثياً، وعند تحميصها، يجب أن تكون قليلة أو متوسطة التحميص، على عكس الكثير من أنواع البن المنتشر ذو اللون الداكن الذي اعتاد الناس على تناوله، وهو المحمص بدرجة عالية مما يزيد من نسبة الحموضة، ويفقد الشارب لها الإحساس بمذاقة، بالإضافة إلى انه كلما طالت عملية التحميص، تكونت مادة acrylamide، وهي مادة كيميائية تم العثور عليها بكميات كبيرة في الأغذية النشوية التي يتم طهيها في درجات حرارة مثل، الشيبس والخبز والخبز المحمص والبطاطس المقلية، وجود تلك المادة يسبب السرطان للحيوانات، ولذلك فإن وجوده في الأغذية قد يضر بصحة الإنسان، وفقاً لدكتورة إريك مدريد، الحاصل على شهادة البورد الأميركي لطب الأسرة.

افضل طريقة لتناول القهوة

قال لدكتور إيريك مدريد: «تحتوي القهوة تحتوي على مادة العفص، والتي يمكن أن تستنفد الجسم من المغنيسيوم، الكلسيوم، الحديد، فيتامين B1 و الزنك»، لذلك يجب عدم تناول الفيتامينات والمعادن أثناء شرب القهوة، وأن تكون هنالك فترة زمنية، نحو ساعة بين تناول الوجبات وتحديداً المحتوية على اللحوم، وبين شرب القهوة، بسبب التأثير السلبي للأخيرة على امتصاص الجسم للحديد والمعادن الهامة، وهذا ما أكدت عليه الدكتورة مروة شعير، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة خلال حديثها لـ«هن» عن أضرار تناول الكافيين أثناء تناول الوجبات، لأن كلا من القهوة والشاي يسحبان الكالسيوم من الجسم.

كما يُنصح بألا يتعدى معدل شرب القهوة اليومي للفرد 300 ملم، حتى لا تسبب أضراراً جانبية للجسم، بسبب ارتفاع تركيز مادة الكافيين المنبهة.

طرق لجعل قهوتك صحية

أول الطرق لتناول قهوة صحية هي عدم تناول الكافيين بعد الساعة 2 بعد الظهر، وفقا لأخصائي التغذية العلاجية والسمنة، على الرغم من كونها واحدة من أغنى المصادر الطبيعية للكافيين في النظام الغذائي، وأحد الأسباب الرئيسية لإمدادك بالطاقة وتساعدك على البقاء مستيقظًا عندما تشعر بالتعب، لكن إذا كنت تشرب القهوة في وقت متأخر من اليوم، فقد تؤثر على نومك، وترتبط قلة النوم بجميع أنواع المشاكل الصحية، لذلك من المهم تجنب المنبهات بشكل في وقت متأخر من اليوم، وإذا كان ضرورياً فكوبًا من الشاي كافياً لأنه يحتوي على مادة الكافيين أقل بكثير.

لا تستخدم الكثير من السكر

على الرغم من أن القهوة صحية في حد ذاتها، إلا أنه يمكنك بسهولة تحويلها إلى شيء ضار بالصحة، ذلك لأن السكر المضاف هو أحد أسوأ المكونات في النظام الغذائي الحديث، لأنه يرتبط بجميع أنواع الأمراض الخطيرة مثل السمنة ومرض السكري، يمكن استبداله بالمحليات الطبيعية.

اختر علامة تجارية عالية الجودة

يجب أن تختار علامة البن عالية الجودة ويفضل أن تكون عضوية، إذ يمكن أن تختلف جودة القهوة اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على طريقة المعالجة وكيفية زراعة حبوب البن، وتميل حبوب البن إلى رش المبيدات الحشرية الاصطناعية والمواد الكيميائية الأخرى.

تجنب شرب الكثير من القهوة

يجب أن تتناول القهوة باعتدال، لأن الإفراط في تناولها يقلل من فوائدها الإجمالية، كما توصي وزارة الصحة الكندية بعدم تجاوز 2.5 مجم لكل كجم من وزن الجسم يوميًا.

أضف بعض القرفة إلى قهوتك

القرفة من التوابل اللذيذة التي تمتزج جيدًا مع طعم القهوة، وتشير بعض الدراسات إلى أن القرفة يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية في مرضى السكر، لذلك جرب إضافة القليل من القرفة، لتقليل مخاطر الآثار الضارة المحتملة.