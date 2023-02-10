«الصحة» تحدد للسيدات 10طرق لتخزين أقراص وأقلام الأنسولين في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من السيدات اللاتي يعانين من الإصابة بمرض السكري، يجدن مشقة كبيرة في تخزين أقراص وأقلام الأنسولين، الذي يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، كونه المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، وعند زيادته معدله تحتاج المريضة لجرعة منه بانتظام لمحاولة السيطرة على السماح للجلوكوز بدخول خلايا الجسم لتزويده بالطاقة.

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إرشادات لتخزين أقراص وأقلام الأنسولين، في المنزل للسيدات اللواتي يعانين من مرض السكري، بشكل خاص وبحاجة لجرعات منتظمة.

تخزين الأنسولين

يخزن الأنسولين في الثلاجة عند درجة حرارة(2-8)درجة مئوية.

-عدم تعرض الأنسولين للحرارة أو الضوء المباشر.

طريقة تخزين قلم الأنسولين

- لا يمكن تخزين القلم بإبرة متصلة.

- اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.

- يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.

- تخزين قلم الأنسولين في مكان بارد وجاف.

- عدم ترك قلم الأنسولين في ضوء الشمس المباشر.

- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.

- الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة في حالة السفر.

أنواع الأنسولين

وكان حدد الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، خلال لقاء له بأحد البرامج التلفزيونية، أنواع الأنسولين، قائلا: «هناك 4 أنواع للأنسولين الأول سريع المفعول، والثاني قصير المفعول والثالث متوسط المفعول، والأخير طويل المفعول».

أعراض الإصابة بمرض السكري

ومن بين أهم أعراض الإصابة بمرض السكري، فقد حددها كالتالي: «الإصابة بالتهاب في الجلد، ضعف المناعة، وتنميل في الأطراف، وبطْ التئام في الجلد، الرؤية الضبابية، الشعور بالعطش الشديد»، تعتبر من أهم أعراض الإصابة بمرض السكري، الذي حددها الدكتور حسام موافى، مضيفًا: «يعتبر كثرة التبول من أهم العلامات والأعراض التي تنذر بالإصابة بمرض السكري، بخلاف فقدان الوزن دون قصد، مع ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، وارتفاع شديد أيضا بضغط الدم».

أعراض مرض السكري عند الحوامل

وكانت حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، أيضا أعراض الإصابة بالسكري عند السيدات خاصة الحوامل، من بينها:

جفاف الفم

العطش والجوع الشديد

الإرهاق والتعب من أقل مجهود

- تنميل في الأطراف وألم شديد بها

حكة مع التهابات جلدية

- كثرة التبول