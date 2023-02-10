أطعمة بديلة للبروتين الحيواني في اليوم العالمي لـ البقوليات.. منها الجبن القريش

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر اليوم العالمي لـ البقوليات، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2016، التي احتفت بها منظمة الأغذية والزراعة، باعتبار يوم 10 فبراير يومًا عالميًا للاحتفال به، إقرارًا بالفوائد التي تنعم بها البقوليات من إمكانات لمواصلة تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام2030، كما تُعد من أكثر الأنواع التي تحرص الأمهات وربات المنازل على إمداد أجسام أطفالها بها حتى توفر لهم الطاقة وتعزز المناعة كما إنها من أفضل العناصر التي تعتبر بدائل للإنتاج الحيواني سواء اللحوم أو الفراخ.

اليوم العالمي لـ البقوليات.. أطعمة مفيدة

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، بدائل الإنتاج الحيواني من اللحوم والفراخ، في اليوم العالمي لـ البقوليات.

حددت الدكتورة مروة شعير، أخصائية التغذية، الأطعمة من البقوليات التي تعتبر بديلة لإنتاج الحيواني من اللحوم والفراخ، لـ«هُن»، قائلة: «يعتبر الحمص من أكثر الحبوب التي تحتوي على نسبة كبيرة وعالية من البروتينات ويمكن إضافتها للعديد من الوصفات والأطعمة، بجانب زبدة الفول السوداني تحتوي أيضا على نسبة عالية من البروتينات الموجودة في اللحوم».

المكسرات

تعد المكسرات من أكثر الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، خاصة اللوز كونه يحتوي على الألياف والأحماض غير المشبعة بخلاف العديد من الفيتامين والكالسيوم.

الشوفان في اليوم العالمي لـ البقوليات

ومن بين الأنواع التي نصحت بها أخصائية التغذية وبديلة للحوم والفراخ، في اليوم العالمي لـ البقوليات، هو الشوفان كونه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ويمكن تناوله خلال وجبة الإفطار كمصدر جيد للبروتين، كما يمكن أن يُضاف إلى العديد من الأطعمة والأغذية التي تعطي الطاقة للأطفال.

فول الصويا

يعتبر فول الصويا، من الأطعمة التي هي أقرب بروتين نباتي للبروتين الحيواني، كونه يحتوي على نسبة معتدلة من الدهون.

الجبن القريش

رغم إنه من مكونات الألبان التي لها مذاق خاص، فتعتبر الجبنة القريش من الأطعمة منخفضة الدهون التي تحتوي على الكثير من البروتين.