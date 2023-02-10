ماذا يحدث لجسمك عند المشي كل يوم؟.. فوائد لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث لجسمك عند المشي كل يوم؟.. سؤال قد يدور بذهنك إذا كنت مواظب على الأمر أو لا، فالسير يوميا على الأقدام أمر ليس فيه مشقة بقدر الفوائد الكبيرة التي تعود لجسدك وصحتك البدنية والنفسية، فالأمر غير متعلق فقط بالوصول القوام الرشيق، أو الجسم الرياضي، لكن له العديد من الفوائد التي تجعله النصيحة الأولى للأطباء.

ماذا يحدث لجسمك عند المشي كل يوم؟

وفقا بما ذكره الكابتن أيمن السركي، مدرب اللياقة البدنية لـ«هن»، فإن هناك العديد من الفوائد التي تعود للجسم عند المشي يوميا، إذ يعد أحد وأشهر تمارين الكارديو التي تساعد على حرق الدهون ورشاقة الجسم.

وأوضح «السركي» الإجابة على السؤال الشائع ماذا يحدث لجسمك عند المشي كل يوم؟، بأن الأمر يعتمد على السير يوميا من أجل العيش بحياة صحية، إذ يساعد على الآتي:

الحفاظ على الوزن الصحي

خسارة دهون الجسم

تحسين قدرة العضلات على التحمل

زيادة مستويات الطاقة

وائد لجسمك عند المشي كل يوم

كان موقع «mayoclinic» الطبي العالمي، أوضح أن هناك عدة فوائد تحدث لجسمك عند المشي كل يوم، جاءت على النحو التالي:

- الوقاية من العديد من الأمراض أو السيطرة عليها، وعلى رأسها أمراض القلب والسكتة الدماغية

- السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من النوع 2

- المساعدة في تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية.

- يساعد المشي يوميا في تقوية العظام والعضلات.

- يساعد المشي بصورة مستمرة على تحسين حالتك المزاجية والإدراكية.

‏- ‏ يحفز المشي يوميا ذاكرتك ويساعد على النوم بصحة.

- تحسين التوازن والتنسيق

- تقوية الجهاز المناعي

- الحد من الإجهاد والتوتر

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت أوصت من قبل السيدات بممارسة رياضة المشي لتجنب الإصابة بأمراض سرطان الثدي