الامارات | مطعم كرواتي يقدم وجبات شهية والطاهي.. إنسان آلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل تشتهي النوكي بلحم الضأن أو الريزوتو الأسود أو المعكرونة بالكوسة؟.. يمكنك طلب أي منها في مطعم كرواتي حيث بوسع طاه آلي إعداد نحو 70 وجبة مختلفة.

يقول مالكو المطعم إنهم يعتقدون أن مطعم بوتس اند بوتس ساي-فوود في زغرب هو المطعم الوحيد في العالم حيث يعد طهاة آليون وجبات جاهزة للأكل في وعاء واحد بلا أي تدخل بشري عدا تعبئة الأجهزة بمكونات طازجة.

وتضيف الأجهزة الزيت والتوابل وفقًا للوصفات الرقمية التي أعدها الطاهي البشري.

وفي مطاعم أخرى مشابهة، تعد أجهزة الروبوت البطاطس (البطاطا) المطهوة والمقلية والهامبرجر، وتعد البيتزا أو تقدم الوجبات أو توصلها إلى المنازل، ولكن "لا يوجد انسان آلي قادر على إعداد وجبة في وعاء واحد من الأغذية الطازجة"، بحسب هرفويه بوياس أحد ملاك المطعم.

واستغرقت شركاء بوياس سبعة أعوام لتحويل الفكرة إلى حقيقة وفتح المطعم في العام الماضي، بعد استثمار أكثر من مليون يورو (1.07 مليون دولار).

وقال بوياس لرويترز في المطعم الذي يعتمد على التقنيات المتطورة "كان تحديا بالطبع إعداد وجبات جاهزة من الأغذية الطازجة في أقصر وقت ممكن وبألذ مذاق ممكن".

ويبدو أن مرتادي المطعم يتفقون معه.

فيقول لوفرو بيتار أندريسك (18 عامًا) الذي جاء إلى المطعم بمناسبة عيد ميلاده "الطعام عالي الجودة".

والطاهي الآلي يُدعى جاما شيف ويجري "تعليمه" إلكترونيا كيفية طهو وجبة على يد كبير طهاة المطعم، ثم يتذكر الطاهي الآلي الوجبة ويكررها عددا لا نهائيا من المرات.

وذكر بوياس أن لديه خمس آلات بوسع الواحدة منها إعداد أربع وجبات خلال 15 دقيقة أو أن تطهو مجتمعة قرابة 100 وجبة خلال ساعة، مضيفا أن الآلة الواحدة ستكون تكلفتها عشرة آلاف يورو إن عُرضت للبيع.