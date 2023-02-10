10 إجراءات تحدد الحالة الصحية للطفلة السورية المعجزة «آية».. تتناول حليب الأم

القاهرة - سمر حسين - صحة

الطفلة السورية التي أطلق عليها اسم «آية»، تمثل واحدة من المعجزات الإلهية، فقد صرخت معلنة وجودها على قيد الحياة، بينما يحاوطها جثامين أفراد أسرتها بداية من والدها، ووالدتها وعمتها وحتى أشقاؤها الأربعة، ولكنها على الرغم من ذلك نجت حيث كانت يد الله ممدودة لها لتنتشلها من بين الركام والدمار، ويتابع الكثيرون ويتساءلون ما هي حالة الطفلة السورية «آية»؟، وهو الاسم الذي اختاره لها أفراد المستشفى، وهو ما أجاب عليه الدكتور هاني المعروف، أخصائي الأطفال والطبيب المشرف على وضعها الصحي، بمستشفى عرفين لـ«سكاي نيوز عربية».

حالة الطفلة آية الصحية

حالة الطفلة «آية» في تحسن مستمر منذ وصولها إلى المستشفى وحتى الآن، فهي تلقى الرعاية الشاملة كما أنها أيضا تتناول حليب الأم من زوجة مدير مستشفى عفرين، الذي تعالج فيه، فقد رزقه الله بطفلة تبلغ من العمر 4 أشهر، ويعاملها كابنته وذكر حالتها الصحية في 10 نقاط وهي.

1- عانت الطفلة المعجزة السورية «آية» من كسور في الضلوع بسبب تفاصيل ولادتها الصعبة، حيث ظلت لـ4 ساعات بين ركام الزلزال عقب ولادتها.

2- دخلت الطفلة السورية «آية» المستشفى بعد حوالي 12 ساعة من حدوث زلزال سوريا المدمرة.

3- كانت «آية» في حالة سيئة للغاية فقد كانت تعاني من كدمات وجروح، لأنها ولدت بعد وقوع الزلزال.

4- جاء المخاض للأم بعد حدوث الزلزال، وعانت الطفلة الرضيعة من البرودة الشديدة.

5- جرى التعاطي مع حالة الطفلة «آية» وفق الإجراءات الطبية والدوائية المطلوبة.

6- خشى الأطباء تعرضها لنقص حاد بسكر الدم كونها لم تكن قد رضعت الحليب منذ ولادتها.

7- أعطاها الأطباء المحاليل المغذية، ما جعل حالتها تتحسن يوما بعد يوم.

8- منذ أمس و«آية» ترضع الحليب بشكل منظم، ما جعل وحركاتها واستجاباتها طبيعية ومنعكساتها البدائية ممتازة.

9- تتناول الطفلة المضادات الحيوية الموضوعية لمعالجتها، ما جعل نتائج تحاليلها الطبية العامة جيدة جدا.

10- يمكن خلال يوم أو يومين إخراج «آية» من المستشفى وتسليمها لأقرباء ذويها.