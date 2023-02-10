رئيس «الإرشاد البيطري» بجامعة المنوفية تحذر من العلامة البنفسجي على البطاطس: خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلاحظ ربة المنزل عند شرائها لطلبات منزلها من السوق في البطاطس، احتوائها على أجزاء بنفسجية وأحيانًا يكون لون البطاطس كاملة بنفسجي، وهناك فرق كبير بينهما، حيث يجب الاحتراس منها، لأن نوع يعد سلالة من البطاطس والآخر يكون خطيرًا، فيجب معرفتهم للقدرة على التفرقة بينهم، وسنوضح لكم ذلك في السطور القادمة.

ما دلالة اللون البنفسجي على البطاطس؟

نشرت رئيس قسم الإرشاد البيطري بجامعة المنوفية، سماح نوح، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا حذرت فيه الجميع من أضرار تأثير العلامة البنفسجي الموجودة على البطاطس، مشيرة إلى أنه يكون هناك فرق شاسع بين الأجزاء البنفسجية في البطاطس وبين البطاطس البنفسجية كسلالة.

وأوضحت أن البطاطس الجيدة المتعارف عليها تكون خالية من أي بقع أو شوائب أو ثقوب أو أي مظهر وملمس غريب وغير متعارف عليه، وتتفاوت خطورة هذه الأنواع من العلامات على البطاطس من نوع إلى أخر، فبعضها يحدث ضرر عند تناولنا بكمية قليلة منه والبعض الأخر منها لا يظهر أي مشاكل إلا بعد مرور فترة من تناولها.

ويعد من أخطر العلامات الغريبة التي تظهر في البطاطس هي ظهور بقعة أو العديد من البقع باللون البنفسجي، فهي تشير إلى أنها تحتوي على مواد خطيرة وسامة يجب الامتناع عن تناولها نهائيًا، لأنها خطيرة

سبب ظهور البقع البنفسجية علي البطاطس

يعد سبب ظهور العلامات البنفسجية على البطاطس هو تركيز المغنيسيوم العالي بها، وذلك نتيجة لسوء تسميد البطاطس أثناء الزراعة، باستخدام تركيزات عالية من بعض أنواع أسمدة النيتريت، وهذه لا تعد صالحة للاستخدام، وفقا لها.

بينما البطاطس البنفسجية كاملة، فتعتبر سلالات يتم زراعتها ببعض الدول، والتي تعد أمريكا اللاتينية وفرنسا من أشهرهم، وتكون رائحتها كالكستناء ومذاقة كالبندق ويطلق عليها «Vitelotte»، وتكون بطاطس صحية وطبيعية لا يوجد أي مشاكل بها ويكون لونها طبيعي دون أي تدخل به.