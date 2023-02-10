القصة الكاملة لإنقاذ الطفلة المعجزة من زلزال سوريا المدمر.. ما هو اسمها؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من رحم الموت ولدت حياة طفلة رضيعة كانت تحت أنقاض زلزال سوريا المدمر، وتحديدا في بلدة جنديرس شمال سوريا بحلب، حيث أنقذتها العناية الإلهية، وبينما استلقى الوالدان حول الطفلة يسكتهما الموت، صرخت بأعلى صوت معلنة حياتها التي لم تبدأ بعد، متصلة بالحبل السري فقط بوالدتها ليمدها بالطاقة اللازمة لتجبر العالم كله على الإنصات لها، والعناية بها، وباتت قصتها واحدة من أكثر القصص المفعمة بالأمل، والملهمة بين الدمار الكبير الذي ألحقه الزلزال بسوريا وتركيا.

كيف وجدت قوات الحماية المدنية والإنقاذ طفلة سوريا؟

في البقعة التي كانت بها الطفلة، وجد قوات الحماية المدنية جثتي والد ووالدة الطفلة السورية، ولكن الطفلة تمكنت من الخروج من بطن والدتها التي توفيت جانبها إثر الزال، وكذلك عمتها وجميع أسرتها، وبين الركام الذي حاوطها من جميع الجهات، هرول رجال الحماية المدنية لإنقاذ ما بدا أنه صمود مدينة، جعلهم يتوقفون لعدة دقائق لإتمام معجزة الخالق في لانتشال تلك الرضيعة، التي فقدت والدها عبد الله المليحان ووالدتها عفراء و4 من أشقاءها وعمتها في نفس اللحظة.

متى وكيف ولدت الطفلة المعجزة؟

كانت الطفلة المعجزة داخل رحم والدتها طوال فترة الزلزال، ولم تعش فعليا تلك المأساة مع والدتها وإنما ولدت بعد حوالي 7 ساعات من حدوث الزلزال بحسب أخصائي الأطفال هاني معروف، الذي عالجها في مستشفى عفرين، وهو المستشفى الذي نقل إليه الطفلة فور خروجها من بين الركام، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة «lebanondebate».

وبمجرد أن وجدها أحد أفراد الحماية المدنية، حيث سمع صراخها سارع بقطع الحبل السري فورا بواسطة سكين وحملها أحد جيران العائلة إلى المستشفى، وكانت قد ظلت لنحو 4 ساعات تحت ركام الزلزال بعد ولادتها.

تفاصيل الحالة الصحية لطفلة سوريا

قال الدكتور هاني معروف إن الطفلة كانت تعاني من برودة شديدة في أطرافها وحرارة داخلية منخفضة، إذ أمضت ساعات تحت الأنقاض، عند وصولها إلى المستشفى، وظهرت الطفلة في عدد من الصور بيد زرقاء تماما، وبعض الجروح في يدها الصغيرة، كما عانت من كسور بعض الضلوع.

وتابع الطبيب: «أجرينا لها إسعافات أولية وأعطيناها الكالسيوم عبر الحقن الوريدي لأنها بقيت لساعات من دون رضاعة، كما عانت من الكدمات خلال تواجدها داخل رحم والدتها بسبب الزلزال»، ولكن على الرغم من الظرف المدمرة التي ولدت فيها إلا أنها كنت بحصة جيدة نسبة إلى ذلك.

مطالبات بتبني الطفلة المعجزة

ولأن الطفلة فقدت كل أفراد أسرتها، تلقى المستشفى آلاف الطلبات لتبني الطفلة، وكذلك أعلن مشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيتهم تبني الطفلة المعجزة، وبين المشاهير كان إيناس عاديون، من حول العالم يريدون الطفلة المعجزة لوهبها حياة كريمة رغم كل الظروف التي مرت بها.

وكت أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: أحب أن أتبناها وأن أمنحها حياة كريمة، فيما سألت المذيعة الكويتية حليمة بولند عن الإجراءات القانونية اللازمة لتبني الطفلة، كما عرضت المذيعة المغربية هند بومشمر، تبني الرضيعة اليتيمة.

وقال خالد عطية، مدير المستشفى الذي تعالج فيها الرضيعة، إنه رغم تلقيه آلاف الطلبات لتبني الطفلة إلا أنه يرفض ذلك في الوقت الحالي، وهو في انتظار عودة أقاربها قبل أي إجراء، حيث أن لدينا طفلة تكبر الطفلة المعجزة بـ4 أشهر فقط وتتولى زوجة الطفل الأكبر إرضاع آية، بجانب طفلتها.

ما اسم الطفلة المعجزة؟

بحسب وكالات الأنباء العالمية فإن اسم «آية» هو الذي اختاره طاقم مستشفى عفرين لـ الطفلة المعجزة التي ولدت من بين ركام الزلزال في سوريا.