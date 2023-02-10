نصائح للأمهات للتعامل مع برودة الطقس مع عودة الدراسة.. ملابس ثقيلة وفيتامينات للمناعة

القاهرة - سمر حسين - ماما

استعدادات العودة للمدارس والجامعات ربما تكون مختلفة عند البعض من الطلاب والأمهات وأولياء الأمور، إذ يحاولون تهيئة أنفسهم للمذاكرة والاستيقاظ مبكرًا من جديد، الأطفال ربما يشعرون بالفرحة كونهم سيلتقون بأقرانهم ثانيةً بعد قضاء العطلة وإجازة نصف العام، إذ تجد الاستعدادات داخل المنازل مختلفة من أسرة لأخرى، فهناك من يقوم بشراء ملابس جديدة أو حقائب جديدة ومستلزمات وأدوات جديدة، وهناك من يحاول تهيئة ذاته نفسيًا لدخول فصل دراسي مختلف عن الذي مضى.

استعدادات العودة للمدارس

ومع برودة الجو وفصل الشتاء القارس، ودخول شهر أمشير الذي يعتبر ضيفًا ثقيلًا على الأسر لمدة 30 يوما، تحاول الأمهات تهيئة الجو المناسب داخل منزلها والعودة للمدارس من خلال حماية الأطفال من نزلات البرد الشديدة.

وقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للأمهات وربات المنازل لاستعدادت العودة للمدارس في ظل برودة الطقس والجو، والتي كانت كالتالي:

تناول وجبات طعام صحية وشرب الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس البارد، لأن ذلك سيساعد على استمرار الشعور بالدفء.

- ممارسة الحركة البدنية في اليدين او القدمين لأن ذلك يساعد على تدفق الدم إلى الأطراف والجلد واستمرار الشعور بالدفء.

ضرورة الاعتماد على الملابس القطنية أثناء سقوط الأمطار، وارتداء طبقات متعددة مع تناول المشروبات الساخنة لتعزيز المناعة، مع الحرص على استخدام الكمامات الواقية للتغلب على الفيروسات ونزلات البرد والإنفلونزا.

- تكون الملابس الخارجية واقية من الرياح والماء.

- تغيير الملابس المبللة كالمعاطف والقفازات والجوارب في اسرع وقت ممكن، حالة سقوط الأمطار.

- ارتداء غطاء للرأس والأذنين ويفضل أن يكون مصنوعا من الصوف الثقيل أو الأقمشة الدافئة الأخرى الواقية من الرياح والماء، لمنع تسرب حرارة الجسم من الرأس والوجه والرقبة، لمنع إصابة جلد الرأس بإصابات الصقيع.

كما إن من بين النصائح التي حددتها «الصحة» للأطفال داخل المدارس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي اختصت بها الامهات لحمايتهم من فيروس كورونا، كالتالي:

- تناول الوجبة الخاصة المُعدة مسبقًا في المنزل.

- عدم شراء الأطعمة غير الصحية.

- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد.

- غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام.

- التباعد مسافة لا تقل عن 1 متر في أماكن تقديم الوجبات المدرسية.

وأشارت أيضًا إلى ضرورة تناول الأطفال أطعمة تحتوي على فيتامين سي، من بينها:

البرتقال

الجوافه

الليمون

البروكلي

الكيوي

الطماطم

البقدونس

الفلفل