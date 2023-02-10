«الصحة» تحذر من التدخين: يقتل 8 ملايين شخص سنويا والسيدات الأكثر تأثرا

القاهرة - سمر حسين - صحة

التدخين عادة سيئة تضر بالصحة وتسبب مشاكل كبيرة، وأكد الدكتور وجدي أمين، مدير أدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أن التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا حول العالم، وأصبحت السيدات من أكبر الشرائح التي تتأثر بالتدخين سواء سلبا أو إيجابا، فالسيدة يمكن أن تكون مدخنة أو زوجة مدخن أو أخت وبنت لشخص مدخن، وبالتالي تأثير التدخين عليها كبيرا، وخاصة في حالة الحمل والرضاعة يتضاعف هذا الخطر.

مخاطر التدخين

وتحدث وجدي أمين، خلال اللقاء التليفزيوني مع الإعلامي جابر القرموطي، عن شركات الدخان التي تمول إعلانات غير مباشرة ومن الممكن أن تظهر مع أحد الممثلين المشهورين، ويعتبر خرق واستغلال لترويج المنتجات، مؤكدا أن مصر ضمن 180 دولة وقعت على اتفاقية مكافحة التبغ، لخلق جيلا صحبا.

وتحدث «أمين» عن أخطر الأمراض التي يسببها التدخين وهي: «القلب والسرطان والأورام»، وعند الحد من كل التدخين وسلبياته نخلق جيلا صحيا للنهوض بالبلد.

وأكمل مدير إدارة الامراض الصدرية، أن التدخين يعتبر بوابة لتعاطى المخدرات، ونصف عدد من السكان في مصر يتعرضون للتدخين السلبي، واتفاقية مكافحة التدخين تفرض حظرا شاملا على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.

كما أكد أن هناك خطة لرصد مشاهد الدراما 2023 لرصد التدخين في المسلسلات الرمضانية، فيما لاحظنا في جميع المسلسلات بها مشاهد تدخين في الموسم الرمضاني 2021، و2022.