طريقة عمل قراقيش العجوة واليانسون في المنزل.. وصفات اقتصادية غير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل قراقيش العجوة واليانسون، من الأشياء التي ترغب الأمهات وربات المنازل في التعرف على طريقة إعدادها، حتى تقدمها لأولادهن على وجبة الإفطار والعشاء كل يوم مع المشروبات الساخنة، إذ تعتبر من أكثر الأنواع المفضلة لديهم نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن الأمهات في طريقة عملها بأكثر من وصفة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل قراقيش العجوة واليانسون في المنزل ، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي وغادة التلي.

طريقة عمل قراقيش العجوة.. المقادير

2 كوب دقيق

ملعقة صغيره حبة البركة

ذرة

ملح

نصف كوب لبن

عجوة

كوب لبن بودرة

3 ملاعق صغيره خميرة

نصف كوب زبدة

ملعقة سكر

طريقة عمل قراقيش العجوة

ومن بين طريقة عمل قراقيش العجوة واليانسون، أنه يتم عجن كل المقادير مع بعضها البعض، وتركها حتى تخمر جيدا، مع تشويح العجوة مع الزبدة.

الخطوة الثانية هي وضع القليل من الماء فوق العجوة تدريجيا حتى تصبح لينة.

يتم تشكيل العجين مع وضع عليه العجوة ويقطع حسب الرغبة.

الخطوة التالية هي وضع القرص الفرن على درجة حرارة 170 درجة، حتى تأخذ لون.

- تقدم فور خروجها من الفرن.

طريقة عمل قراقيش العجوة واليانسون

2 كوب دقيق

ربع كوب لبن بودرة

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر

ملعقة صغيرة شمر

نصف كوب سميد

نصف كوب سمنة

نصف كوب زيت

ملعقة صغيرة ينسون

ملعقة كبيرة سمسم

للعجوة كوب عجوة

ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة جوزه الطيب

3 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير قراقيش العجوة واليانسون

الخطوة الأولى هي خلط المكونات من الدقيق واللبن البودرة والسميد ومحلب وشمر والينسون والبيكنج بودر والبيكنج صودا، مع بعضهم البعض جيدا مع إضافة السمنة والزيت إليهم ثم الاستمرار في الخفق الجيد.

الخطوة الثانية هي خلط العجين مع السمسم خارج العجان ثم يشكل على حسب رغبتك، ثم يتم خلط العجوة مع اليانسون وجوزة الطيب وحبهان مطحون والقرفة والزيت.

الخطوة الأخيرة هي حشو القراقيش بالعجوة واليانسون وتخبز بالفرن ثم تقدم بالهنا.