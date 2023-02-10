الامارات | 3 كاسات شاي يومياً تحمي من الإكتئاب و .. الموت بالجلطات الدماغية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة جديدة أن الشاي يساعد على حماية القلب والدماغ عن طريق تقليل التجلط.

وقالت أخصائية التغذية الدكتورة كاري روكستون "هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها لتحسين صحة قلبنا. لكن شرب بضعة أكواب من الشاي كل يوم هو بالتأكيد أحد أسهل الخيارات وأكثرها متعة".

وأضافت روكستون: "من المعروف جيدا فوائد الشاي على صحة الأوعية الدموية، والتحكم في ضغط الدم، ومكافحة الأكسدة والالتهابات التي تضر بخلايا الجسم. لا يهم ما إذا كنت تفضل الشاي الأسود (العادي) أو الشاي الأخضر لأن كلاهما يأتي من نفس النبات ويوفر مستويات عالية من مادة البوليفينول".وقالت إن مادة البوليفينول هي "المركبات النباتية النشطة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية".

ولاحظ الباحثون، في الدراسة التي نشرت في مجلة Biomedicine and Pharmacotherapy أن مركب نبات الشاي يعزز "النشاط المضاد للتخثر". ويساعد السيستاتين على ترقيق الدم عن طريق حث الأوعية الدموية على الاسترخاء ومنع الصفائح الدموية من الالتصاق بعضها ببعض.

وقال الدكتور جيل جنكينز: "الشاي معروف بخصائصه الصحية للقلب، بما في ذلك خفض ضغط الدم وتأثيراته المضادة للأكسدة". ويمكن أن تعزى هذه الفوائد الصحية إلى مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، مثل الفلافونويد. وأضاف جينكينز: "من يشربون الشاي بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الإصابة بالسكتات الدماغية".

وبناء على دراسة استقصائية أجريت على "ما يقرب من نصف مليون بريطاني بالغ"، كشفت النتائج أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يوميا يعد أمرا مثاليا. وذلك لأن تناول ثلاثة أكواب يوميا كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%. حيث أن شرب الشاي مرتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية والبطانة، ما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. علاوة على ذلك، ارتبط شرب الشاي بتحسين الانتباه والسرعة الحركية.

كما أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بسبب تأثيرات الاسترخاء لـ L-theanine وتحسين الدورة الدموية في الدماغ.

ويقترح البحث أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث جلطة دموية، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.