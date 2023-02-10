هدايا ابتعدي عن تقديمها لشريك حياتك في عيد الحب.. ستزعجه بشدة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اقترب موعد عيد الحب لعام 2023، الذي ينتظره العديد من الأشخاص بشغف حول العالم، لمهاداة من يحبونهم بأفضل الهدايا، سواء ما بين شركاء الحياة، أو الأصدقاء، أو الأخوة، للتعبير عن مشاعر امتنانهم وتقديرهم للطرف الآخر.

هدايا ابتعد عن شراؤها في عيد الحب

ومع اقتراب عيد الحب 2023، واعتباره تقليدا متبعًا منذ عقود طويلة بهدف التعبير عن الحب، إلا أنه هناك بعض الهدايا التي يحذر الخبراء من شرائها لشريك حياتك، وذلك حتى لا يشعر بالضيق، حسب ما ذكرت مجلة lux-review العالمية.

- العطور الشهيرة

يفضل الابتعاد عن شراء العطور الشهيرة أو شائعة الاستخدام، وذلك لأنها تمنح شريك حياتك بقيامك بشراء شي تقليدي وليس مبتكر أو جديد.

- الأجهزة المنزلية

لا تفكر في شراء جهاز منزلي لشريكة حياتك ما لم تطلب ذلك على وجه التحديد، فقد يكون من الأفضل حفظه لمناسبة أخرى، وإذا فكرت في شراؤه فيجب عليك معرفة هل سيكون مجديًا في الوقت الحالي أم لا.

- المجوهرات التقليدية

قد تكون القلادات والأساور الساحرة هدية مناسبة في السنوات الماضية، ولكن إذا اخترت شراء المجوهرات، فيجب أن تكون شيئًا يمكن ارتداؤه والاحتفاظ به لفترة طويلة بما يناسب الذوق الخاص لشريكة حياتك.

- الشموع العطرية

تعد الشموع العطرية في بعض الأحيان هدية مناسبة، لكنها ليست طويلة الأمد أو شخصية تمامًا، لذلك من الأفضل عليك اختيار هدية أفضل منها.