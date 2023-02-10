طبيب يوضح عدد قطع ملابس الأطفال في أمشير «أبو الزعابيب».. ركزي على القطن

القاهرة - سمر حسين - ماما

بين البرودة الشديدة والحرارة الغير متوقعة يأتي شهر أمشير، لذا لا تعرف الأمهات كم عدد القطع من الملابس التي يجب أن يرتديها الطفل، إذ يحتجن إلى عدد من النصائح تجنب أطفالهن من التعرض لنزلات البرد خاصةً للأمهات الجدد، لهذا قدم موقع «momlovebest» مجموعة من النصائح حول ملابس الصغار في أعمار مختلفة بداية من حديثي الولاده حتى عمر الـ3 سنوات للتعامل مع فصل الشتاء، وعدد القطع التي يجب أن يرتديها الصغير مروراً بشهر أمشير المعروف بتغير درجات حرارته.

ملابس الأطفال حديثي الولادة في أمشير

بالنسبة للأطفال حديثي الولادة وعدد قطع الملابس التي بحب أن يرتدوها، فلا يجب أن يشعر الصغير بالبرد لأنه سرعان ما يتأثر بتغير الطقس على عكس الكبار، قد يتحملون التغيرات الجوية لكنهم تحديدا يجب تدفئتهم جيداً، لهذا لا تتغير القطع التي يرتديها الصغير إلا إذا حل الصيف، حافظي أيضاً على رضاعته الطبيعية حتى تقوى مناعته، كما يجب أن تراعي اختيار الملابس القطنية، احرصي على أن يرتدى طفلك فانلتين أو سالوبيت داخلى بنصف كم، وآخر بكم، بالإضافة إلى السالوبيت الخارجى ووضع الطفل فى بطانية خاصة به فى المنزل، كما أكد الدكتور خليفة مختار اخصائي الجهاز الهضمي والكبد على ذلك قائلا خلال حديثة لـ«هن»:«الرضع لازم نحافظ على عدد القطع اللي بيلبسوها طول الشتا عشان أقل برد بيتأثروا بيه، فلو هي ماشيه على 5 أو 6 قطع تفضل مستمرة عليهم عادي».

الأطفال من 7 شهور حتى 3 سنوات

وقالت الدكتورة منى نور استشارى طب الأطفال والباطنى بمستشفى الحميات في حديث سابق على أحد المنصات الإعلامية، الأطفال من 7 شهور حتى 3 أعوام تراعي الأم في ذلك العمر حركة الطفل التي تزداد مما يؤدي إلى زيادة تعرضه للهواء والبرد لذلك يجب أن تستمر على عدد القطع التي بدأت بها الشتاء معه خاصةً أن تقلب الحالة الجوية في شهر أمشير ليست مضمونة، قالت:«يجب أن يرتدى الطفل ملابس ثقيلة لأنه يتعرض للهواء بشكل كبير، كما يمكن أن تزيد الأم قطعة إضافية على عدد ملابس حديثى الولادة، ويمكن أن يرتدى الطفل فانلتين نصف كم، وفانلتين بكم، مع ضرورة ارتداء الجاكيت الثقيل فى حالة الخروج خارج المنزل، وتدفئة قدماه بالجوارب داخل المنزل».