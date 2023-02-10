الامارات | زلزال سوريا وتركيا في الترتيب السادس .. تعرَّف على أكثر 10 زلازل تدميرا في هذا القرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين في زلزال تركيا وسوريا، بات الزلزال الذي ألحق دمارا كبيرا يصنف من الآن بين أكثر عشرة زلازل فتكا بالأرواح في القرن الحادي والعشرين.

وتاليا أقوى الزلازل وأكثرها فتكا:

2004: 230 ألف قتيل في جنوب شرق آسيا

في 26 ديسمبر 2004، تسبب زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة شواطئ سومطرة في إندونيسيا بموجة تسونامي عاتية قضى فيها أكثر من 230 ألف شخص على سواحل نحو عشر دول في جنوب شرق آسيا بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.

ووصل ارتفاع الأمواج العاتية إلى 30 مترا في بعض الأحيان وسرعتها إلى 700 كيلومتر في الساعة.

2010: 200 ألف قتيل في هايتي

في 12 يناير 2010، أسفر زلزال بقوة 7 درجات عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل في هايتي وتشريد 1.5 مليون شخص. وحول الزلزال العاصمة بور-او برانس إلى ركام.

في أعقاب ذلك، انتشر وباء الكوليرا في البلاد اعتبارا من أكتوبر بعدما نقل العدوى جنود دوليون من النيبال أتوا بعد الزلزال. وقضى في هذه الفورة الوبائية أكثر من عشرة آلاف شخص حتى يناير 2019.

2008: 87 ألف قتيل في سيتشوان

في 12 مايو 2008، أودى زلزال بقوة 7.9 درجات بأكثر من 87 ألف قتيل فيما سقط 4.45 ملايين جريح. وألحق دمارا في مناطق واسعة من إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين. وبين الضحايا آلاف التلاميذ الذين قضوا في انهيار مدارس.

2005: 75 ألف قتيل في كشمير

في الثامن من اكتوبر 2005، تسبب زلزال بقوة 7.6 درجات بسقوط أكثر من 73 ألف قتيل وتشريد 3.5 ملايين في الجزء الباكستاني من كشمير خصوصا. وقد أتى الزلزال على المنشآت الطبية بالكامل تقريبا.



2003: 31 ألف قتيل في بام في إيران

في 26 ديسمبر 2003 ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام في جنوب شرق إيران موقعا أكثر من 31 ألف قتيل ما شكل أكثر من ربع سكان المدينة. وقد لحق دمار هائل بالمدينة التاريخية.

2023: أكثر من 22 ألف قتيل في تركيا وسوريا حتى الآن

في السادس من فبراير 2023 ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وسوريا تلته هزة أخرى بقوة 7.5 درجات. وسقط حتى الآن أكثر من 22 الف قتيل في حصيلة مؤقتة مرجحة للارتفاع.

2001: 20 ألف قتيل في الهند

في 26 يناير 2001 سجل زلزال بقوة 7.7 درجات ولاية غوجارات في غرب الهند موقعا أكثر من 20 ألف قتيل. ودمر مدينة بوج.

2011: 18500 قتيل في اليابان

في 11 مارس 2011، هز اليابان زلزال بقوة 9.1 درجات. بعد أقل من ساعة على ذلك، ضربت موجة عاتية تجاوز ارتفاعها العشرين مترا في بعض الأماكن ساحل منطقة طوهوكو في شمال شرق البلاد حاصدة كل أشكال الحياة.

وعمت المياه محطة فوكوشيما النووية التي انصهرت نواة مفاعلاتها الثلاثة مسببة أسوأ كارثة نووية مدنية منذ تشرنوبيل في أوكرانيا العام 1986.

وأسفرت الكارثة عن 18500 قتيل ومفقود وأرغمت أكثر من 165 ألف شخص على مغادرة مقاطعة فوكوشيما بسبب الاشعاعات.

2015: تسعة آلاف قتيل في النيبال

في 25 أبريل 2015، قضى نحو تسعة آلاف شخص في زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب وسط النيبال. وقد تعرضت العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بمركز الهزة لدمار واسع.

2006: ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوا

في 26 مايو 2006، أسفر زلزال بقوة 6.3 درجات عن سقوط نحو ستة آلاف قتيل في جزيرة جاوا الاندونيسية. وتعرض نحو 38 ألف شخص للإصابة فيما تشرد أكثر من 420 ألفا.