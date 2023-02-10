أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء.. «عادات توقفي عنها لتقليل الاستهلاك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتفاع فواتير الكهرباء أمر يعاني منه العديد من الأسر، ولعل سوء استخدام بعض الأجهزة دون ترشيد أو استهلاك يعد أحد أهم أسباب ارتفاع الفواتير، إذ تساهم بعض الأجهزة الكهربائية التي لاتتوقعها في استهلاك الطاقة بشكل كبير، حتى وإن كانت غير متصلة بمصادر الكهرباء ولم تعمل بشكل فعلي، فضلا عن تفعيل بعض الأجهزة دون مراجعة التنبيهات الخاصة بأساليب ترشيد الطاقة، ما ينعكس على الاستهلاك بشكل كبير.

أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء

ويتساءل العديد وخاصة ربات المنازل عن الأجهزة المنزلية التي ترفع فاتورة الكهرباء، وتستهلك الطاقة بشكل كبير، الأمر الذي أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وحرصا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على توعية المواطنين بشكل عام، بطرق الاستهلاك الأمثل لـ الأجهزة المنزلية التي ترفع قيمة الفاتورة، إذ رصد الجهاز، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 4 أجهزة كهربائية تزيد من استهلاك الكهرباء.

أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء

«فيش» الأجهزة الكهربائية المغلقة

على الرغم من إغلاق الأجهزة الكهربائية، وعدم اتصالها بالمصدر الكهربائي، إلا أن غلقها باستخدام الريموت كنترول، دون فصلها نهائي يؤدي لاستهلاك الكهرباء، كونها تظل في وضع الاستعداد.

روتر الإنترنت

يعد راوتر الإنترنت، واحد من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير، وذلك بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة، والتي تعمل بشكل مستمر طيلة وقت تشغيله.

شاحن الموبايل

واحد من الأجهزة التي تستهلك الطاقة والكهرباء حال تواصله بالمصدر من عدمه، فيستهلك شاحن الموبايل، جزء كبير من الكهرباء، حتى إن لم يتم توصيله بالهاتف المحمول، لذا من الضروري فصل «الفيشة» فور الانتهاء من الاستخدام.

جهاز الريسيفر

جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر»، من الأجهزة التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر، وفقا لما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

عادات تزيد استهلاك الكهرباء والفواتير

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة عادات تزيد استهلاك الكهرباء في المنزل، جاءت على النحو التالي:

- فتح الفرن الكهربائي أكثر من مرة، مما يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر، وعدم نزع الفيشة فيما بعد، عقب الانتهاء من استخدام الفرن.

- تشغيل السخان الكهربائي طوال اليوم.

- ضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة، الأمر الذي يتسبب يتسبب في تقليل العمر الافتراضي، ويزيد استهلاك المياه والكهرباء.

- فتح الثلاجة بشكل مستمر.

- ترك الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر، وعدم إزالته ما يزيد من استهلاك الكهرباء.