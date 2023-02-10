3 أنظمة غذائية صحية لفقدان الوزن.. «اعرفي الأنواع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الأنظمة الغذائية مهمة للكثير من الناس ليست فقط من أجل تقليص وزنهم، لكنها بسبب فوائد الأطعمة الصحية التي تتبعيها خلال نظامك الغذائي، يمكنك أن تتجنبي الكثير من الأمراض، وتختلف الأنظمة الغذائية على حسب القدرة على تطبيقها بالفعل، هناك ما يعتمد على اللحوم وغيرها يعتمد على الخضروات فقط، وأنظمة تعتمد على الخضروات واللحوم بمقادير معينة.

أنواع الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن

في ديسمبر الماضي نشر معهد «سميدت» في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، دراسة عن حمية «البحر الأحمر» وفوائده في إنقاص الوزن، وكانت نتيجتها أن النساء اللواتي حملن أثناء اتباع نظام غذائي للبحر المتوسط لديهن خطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض ومضاعفات الحمل، كما أن لذلك النظام الغذائي فوائد صحية اخرى، وفي حديث سابق لـ «هن» قال دكتور إبراهيم إسماعيل استشاري التغذية، إن النظام الغذائي الذي يتبع حمية البحر الأبيض المتوسط يتكون من الفاكهة والخضروات والمكسرات وزيت الزيتون والحبوب الكاملة، وطريقة إتباعة بشكل صحيح يقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات الحمل وينظم مستويات السكر في الدم، وبذلك يحافظ على صحة للمرأة الحامل.

حمية مايو كلينك

وأطلق الموقع الطبي البريطاني «مايو كلينك» حمية غذائية أو نظام غذائي صحي تحت «اجعل الأكل الصحي عادة مدى الحياة» ويعتمد النظام على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، إلى جانب ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني بشكل مستمر، أما الممنوعات كانت اللحوم المصنعة والسمن والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية بأنواعها والعصائر المحفوظة والمحلاة بالسكر، وفقاً لموقع «مايو كلينك».

لكن نظرًا لأن هذه الطريقة تتطلب تحليل الأطعمة وتتبعها لمعرفة كثافتها من السعرات الحرارية، فإن الحمية الحجمية تعد خيار مثالي لأولئك الذين لديهم الصبر والوقت للقيام بذلك. كما أنها آمنة بشكل عام لمعظم الأشخاص طالما أن السعرات الحرارية التي يتناولونها ليست منخفضة للغاية.

النظام الغذائي النباتي

قالت الدكتور عاليا صلاح في حديث سابق لـ«هن» أن النظام الغذائي النباتي ينقسم إلى نوعين، الأول هو vegetarian والذي يستثني تناول اللحوم لكن يسمح بتناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن وغيرها ضمن القائمة الأساسية التي تشمل النباتات والخضراوات والفواكه، أما النوع الثاني هو vegan، الذي لا يسمح بتناول اللحوم بكل انواعها منها الدجاج والأسماك ومنتجات الألبان بمشتقاتها والبيض والعسل، وتلك هي الحمية الغذائية النباتيه وتساعد على انقاص الوزن، كما أن الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية في نظام غذائي نباتي متوازن يُحدث تأثيرًا كبيرًا في التخلص من الوزن الزائد.