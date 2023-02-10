حكاية صداقة جمعت بين نعيمة وصفي ووالدة هاني رمزي: «عاشوا الحلو والمر سوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربت داخل أسرة ميسورة الحال، وسط 5 أشقاء في إحدى محافظات صعيد مصر، والدها كان مهندسًا ويعمل لدى إحدى شركات الري الفرنسية، ووالدتها كانت ربة منزل تمتلك العديد من الأراضي الزراعية، وحرص والداها على تعليمهم وانتقلت إلى القاهرة بعد وفاة الأب لمواصلة دراستها المدرسية والجامعية، إنها الفنانة نعيمة وصفي.

شاركت الفنانة نعيمة وصفي، في الكثير من الاعمال السينمائية والتلفزيونية لعل من أشهرها «حكاية ميزو»، مع الفنان سمير غانم، أسطورة الكوميديا، كما استطاعت تقديم دور الخرساء في فيلم «رصيف نمرة 5»، والتي لفتت الأنظار خلالها، وبرعت في تقديم دور الجدة الحنونة في فيلم «حبيبي دائمًا»، مع الفنانة بوسي والفنان نور الشريف.

كانت الفنانة نعيمة وصفي، على علاقة مع أسرة الفنان هاني رمزي، خاصة والدته التي كانت دائمة التردد عليها ومحادثتها، وروى الفنان كواليس علاقته بها، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة».

ويُقدم هُن لقطات من علاقة هاني رمزي والفنانة نعيمة وصفي، بالتزامن مع ذكرى ميلادها اليوم 10 فبراير.

صاحبة أمي وجارتنا في العمارة

تحدث الفنان هاني رمزي، عن كواليس علاقته بالفنانة الراحلة نعيمة وصفي، مع إسعاد يونس، إذ قال: «طلبت أمثل وبابا كان خايف ومش رافض، عيلتنا كلها محامين ومستشاريين، كان لينا جارتنا الفنانة القديرة نعيمة وصفي في العمارة وعلاقتنا بيها كانت كويسة جدا وهي كانت صاحبة والدتي المقربة جدا، لأن ماما كانت بتتكلم فرنساوي كويس أوي، وكانوا بيقعدوا يحكوا مع بعض كتير وأنا كل مرة أقولها عايز أمثل تطنش، وبلاقيها تندمج جدا مع ماما وبيتكلموا لغة أنا مبفهمهاش، في كل حاجة في حياتهم الحلو والمر، كلهم كانوا خايفين خاصة إن أدخل منفرد ميبقاش ليا ضهر كانت صعبة شوية».

رفضت دخولي المعهد

وتابع الفنان هاني رمزي، الحديث عن كواليس علاقته بالفنانة الراحلة نعيمة وصفي، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، قائلًا: «لما خلصت الثانوية العامة وخدت الشهادة كنت عايز أدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، راحت قالت لأبويا أنسى خليه ياخد شهادة في الأول، لأن الشهادة هتنفعه لو فشل، لأن المسألة مسألة قبول ومغامرة، وقالتله أنا عملت كدا مع ولادي، لكن اضطريت أدخل كلية تجارة ومندمتش أبدا، كان ممكن أوفرهم في سنين المعهد، لكن اعتبرت إن ده الأساس اللي كبرت عليه واتعلمت يعني إيه مسرح».