أكلات غنية بالبوتاسيوم تقلل من ضغط الدم.. أبرزها «الموز»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني أغلبنا من إصابتهم بالأمراض المزمنة التي تجعله يقضي حياته كلها دون الاستغناء عن تناول الأدوية الخاصة به، ومن أبرز الأمراض المزمنة الضغط والسكر، ويعد الإصابة بالضغط شئ منتشر في جميع أرجاء العالم، لكن هناك بعض الأكلات تساعد على ضبط مستوى الضغط في الدماء، وهي غنية بالبوتاسيوم، وفي السطور القادمة سنوف نعرضها عليكم، وذلك حسب ما نشر على موقع «daily mail»، وأوضحته وأكدت عليه استشاري التغذية، ليندا جاد الحق.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، مما تجعل المصاب به يحرص على تناول الوجبات المفيدة، وتجنب تلك التي تعمل على رفعة، وخاصة التي تحتوي على الصوديوم والتي يعد الملح أشهرها، لأنه يساعد على الإحتفاظ بالسوائل مما يزبد من حجم الدم في الأوعية الدموية.

فيجب الحرص على تناول الأطعمة التي تكون غنية بـ البوتاسيوم لمقاومته، والحفاظ علي مستوى الدماء في الأوعية الدموية بشكل معقول فيجب تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو ومنتجات الألبان المخمرة كالزبادي والتونة الغير معلبة والبطاطا، والبوقليات.

وأكدت على ذلك استشاري التغذية، بأن أغلب المصابين يتبعون «داش دايت» وهو نظام غذائي يعتمد على تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي نجده في الخضراوات والفاكهة مثل الجرجير والبقدونس والبرتقال والشمام، فتانولها بشكل كبير يعادل نسبة الصوديوم في الدماء أو يقللها، مما يعمل معدل ضغط الدماء في الجسم.