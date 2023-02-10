طريقة عمل الـ«ميني بيتزا الكدابة».. «ضيفي الفلفل والزيتون في العجان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي المطبخ على رأس اهتمامات ربات البيوت، لاهتمامهن بصنع كل ما هو طيب ولذيذ، وفي ظل الأيام الباردة التي نمر بها نحتاج إلى نقانق مسلية وتعطي الشعور بالدفء، ولذلك سنوفر لكم في هذا الموضوع طريقة عمل الـ«ميني بيتزا الكدابة»، على حسب ما عرضته الشيف، نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على أد الأيد».

طريقة عمل ميني البيتزا الكدابة

لعمل ميني البيتزا الكدابة ستحتاجين إلى:

نصف كيلو دقيق

ربع كوب زيت

ربع كوب لبن

معلقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

معلقة كبيرة من الزعتر

3 ملاعق كبيرة من الزيت

معلقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب قطع صغيرة من الزيتون الأسود

كوب قطع صغيرة من الفلفل الأخضر رومي

جبنه رومي ويمكن إضافة أي شيء أخر متاح لديك

ولصلصة البيتزا ستحتاجين إلى:

3 معالق كبار من الصلصة

معلقة صغيرة من الزعتر

معلقة كبيرة ثوم مفروم

رشة ملح

رشة فلفل أسود

معلقة زيت كبيرة

معلقتان كبيرة من المياه

طريقة تحضير ميني البيتزا الكدابة

في العجان ضعي الدقيق مع الفلفل الرومي والزيتون الأسود والجبن الرومي ومعلقة السكر والخميرة والزيت والملح، ثم قومي بخلطهم جيدًا في العجان، وبعد ذلك ضيفي اللبن والمياه وأتركيها حتي يصبح لديك عجين متماسك، وأتركيها في مكان مظلم حتى تخمر.

في ذلك الوقت حضري الصلصة، في إناء غويط ضعي 3 معالق من الصلصة مع الزعتر والثوم المفروم ورشة ملح وفلفل الأسود ومعلقة من الزيت ومعلقتان من المياه، وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجو.

وبعد أن تتخمر العجين، أحضريها وأفردي العجين وقطعيها دوائر متساويه بالقطاعة أو طبق، وزينيها بالصلصة وأتركيها في الفرن الساخن مسبقا علي درجة الحرارة 180 حتى تنضج، تقدم ساخنه.