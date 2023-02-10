حكاية أغرب فستان زفاف دخل موسوعة جينيس.. «صممته صاحبة مخبز وممكن يتاكل»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فستان زفاف أنيق يخطف الأنظار، ترتديه فتاة حسناء جميلة، حينما تنظر إليه من الوهلة الأولى تقع في غرامه، من بساطته وجماله، لكنه في الحقيقة كثرت حوله التساؤلات بعد الكشف عن خباياه وكواليسه، خاصة بعد دخوله ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بإنه أكبر فستان يمكن ارتداؤه في العالم، يصل وزنه نحو 131.15 كجم، حتى تصدر التريند وأصبح متداولًا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يُجرى تداوله مقطع الفيديو الخاص به من قبل الرواد في مختلف أنحاء العالم.

ربما قصة الفستان الذي أصبح أكبر فستان يمكن ارتداؤه في العالم، محط أنظار وتساؤلات الكثير، الجميع يبحث عن قصته التي جعلته يتصدر الحديث، ويُقدم هُن حكاية الفستان الخاطف للأنظار الذي صممه صاحبة مخبز شعبي في سويسرا، تُعرف باسم ناتاشا كولين كيم با لي بوجاس.

صمم الفستان المثير للجدل على شكل كعكة كبيرة متعدد الطبقات في حفل زفاف، والذي عُرض في معرض زفاف في «برن» بسويسرا، ويعود التصميم الخاص به لـ ناتاشا كولين كيم با ​​لي بوجاس من سويسرا، إنها متخصصة في صنع الكيك، أسست مخبزها عام 2014 وهو من أكثر المخابز الشعبية الشهيرة هناك.

تفاصيل الفستان

ظهرت فتاة حسناء في بداية الأمر وهي تخرج من داخل فستان منفوش ناصع البياض، الذي يبلغ 4.15 مترًا وارتفاعه 1.57 مترًا وقطره 1.319 مترًا، يبدو وكأنه فستان حقيقي، خلال معرض Swiss Wedding World expo في برن، وفق موقع«dailythanthi».

تفاصيل تصميم الفستان

اعترفت موسوعة جينيس بالفستان المصمم على شكل كعكة، حتى سأل أحدهم بدهشة «أين الكعكة؟»، لتتحدث صاحبته عن كواليسه قائلةً: «قبل بضع سنوات عندما كنت مشغولة بتزيين كعكة الزفاف في متجري الصغير، خطرت لي فكرة عن مدى روعة فستان الزفاف بالكامل وبعد أيام قليلة، أعطت ابنتي الصغرى إيلي شكل لجهودي، كان التحدي هو ابتكار جزء من الفستان يمكن ارتداؤه على الجلد ويكون على شكل كعكة ويؤكل في النهاية».