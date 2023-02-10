الامارات | الشيوخ والمواطنون يؤدون صلاة الجنازة على الشيخة مريم الفلاسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى سمو الشيوخ وأبناء الفقيدة وجموع المواطنين، أمس، صلاة الجنازة على الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم صاحب السمو رئيس الدولة، في جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.