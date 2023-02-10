الامارات | كفوري وزين ومحمد منير «نجوم في العاصمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح الفنانان وائل كفوري وملحم زين، في أبوظبي، اليوم، أولى الأمسيات الغنائية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية «نجوم في العاصمة».

وتستضيف أبوظبي باقة من ألمع نجوم الغناء العربي خلال شهر فبراير الجاري ضمن سلسلة حفلات «نجوم في العاصمة» التي تنظمها شركة «سبوت لايت لايف»، ذراع «أنغامي» للحفلات الموسيقية والفعاليات المباشرة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فيما يختتم الكينج محمد منير حفلات «نجوم في العاصمة» يوم 25 الجاري.

وتمثل الحفلات الموسيقية أحدث إضافة إلى أجندة فعاليات أبوظبي، لتستمر الفعاليات الحية في إثراء تجربة الجمهور ومنحهم فرصة الاستمتاع بأمسيات لا تنسى في العاصمة.