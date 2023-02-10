لايف ستايل

الامارات | هكذا يصنعون «المطاط»

0 نشر
أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يصنعون «المطاط» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مزارع تايلاندي يستخدم كيساً بلاستيكياً لجمع مادة «اللاتكس» الطبيعي من شجرة في مزرعة مطاط في مقاطعة سورات ثاني جنوب تايلاند، قبل أن يقوم على إعدادها وتحريكها في وعاء كبير ليمنع تخثرها، وتايلاند هي أكبر منتج للمطاط الطبيعي في العالم، حيث توفر ما يقرب من 40% من المخزونات العالمية، لكن الأسعار المتراجعة والقواعد الجديدة القادمة بشأن المطاط المستدام، تخلق صعوبات مالية لمزارعي المطاط، في عمل هو صعب بالفعل ويعاني المزارعون والعاملون فيه مشكلات كثيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا