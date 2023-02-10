الامارات | «الشعر النبطي»: شعراء يلقون قصائدهم وآخرون يوقّعون كتبهم للجمهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد قصر الثقافة في الشارقة ثالثة أمسيات مهرجان الشارقة للشعر النبطي، وسط أجواء احتفالية، وحشود من الجمهور والشعراء، حيث تعطرت الأمسية بقصائد ثمانية شعراء، هم: سعود راشد شرار، ميثاء الكعبي «الإمارات»، وفهد الشدي «السعودية»، وحمد النعماني «عمان»، وإبراهيم شتيوي «مصر»، وفاتن البريدي «الأردن»، وعيفان الهاجري «الكويت»، وفيصل الفدغوش «السعودية».

حضر الأمسية الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وعبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وبطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي.

الشاعر سعود راشد شرار، وهو من الأصوات الشعرية النبطية المميزة، خاصة في الأغراض الغزلية والاجتماعية، وفي أحد تلك النصوص التي ألقاها، تغنى الشاعر بالوطن، وبإمارة الشارقة صاحبة المجد والتاريخ. الشاعر فهد الشدّي، قدم قصائد متنوعة تجمع بين الغزل والتجارب الوجدانية، حيث تحتشد القصيدة بمفردات الحب والشوق والحنين.

أما الشاعر إبراهيم شتيوي، فقد حلّق بالحضور إلى عوالم من الدهشة عبر قصائد يسكنها السحر، وتحتشد بالمعاني والقيم النبيلة.

بينما قدم الشاعر حمد النعماني، باقة مختارة من القصائد التي يسكنها الجمال، وهو من الشعراء المميزين أصحاب البصمة الخاصة، الأمر الذي بدا واضحاً في القصائد التي ألقاها.

الشاعر فيصل الفدغوش، سافر هو الآخر بالحضور في رحلة مملوءة بالجمال، حيث يتميز بمفردة منتقاة من قاموس اللغة الأصيلة.

وكان الألق الشعري أيضاً حاضراً من خلال النصوص البديعة التي ألقاها الشاعر عيفان الهاجري، الذي قدم باقة من القصائد الجميلة، وهو أصغر المشاركين في المهرجان عمراً.

أما الألق الأنثوي وعوالم البوح، فقد كانت حاضرة من خلال قصائد الشاعرات ميثاء الكعبي، وفاتن البريدي، حيث نثرتا عطراً شعرياً فاح شذاه وسط الحضور الذين تفاعلوا مع نصوص الشاعرتين.

توقيع 4 دواوين

شهد المهرجان على هامش الأمسية الشعرية الثالثة، حفلات توقيع أربعة دواوين شعرية، صادرة عن دائرة الثقافة في الشارقة، هي «ظلال» لسعيد الجروان،

«ولهة الشوق» لشيخة المقبالي، و«غصن الشوق» لفطيم الحرز، و«أبجدية نبض» لبشرى الحضرمي.