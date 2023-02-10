الامارات | نصف أنواع أسماك سويسرا مهددة بالانقراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه أكثر من نصف أنواع الأسماك في سويسرا خطر الانقراض، وقد انقرضت بعضها بالفعل، في أنهار هذا البلد وبحيراته. وأوضحت الهيئة الفيدرالية للبيئة أنّ بين 71 نوعاً من الأسماك المحلية، يتعرض 34 نوعاً للتهديد بالانقراض في المياه السويسرية. وسلط التقرير الضوء على أنّ الأنشطة البشرية وتحديداً تلوث المياه وتدهور الموائل وإنتاج الطاقة الكهرومائية، تشكل تهديداً للأسماك، بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن الاحترار المناخي والمنافسة المُسجلة مع الأنواع غير المحلية.