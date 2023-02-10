الامارات | 100 مصور عالمي في رحلة «إكسبوجر» السابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، افتتاح النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، المستمر حتى 15 فبراير الجاري.

ويضم المهرجان أكثر من 100 مصور عالمي، يعرضون على مدار سبعة أيام 1794 صورة في 68 معرضاً فردياً وجماعياً، متيحاً الفرصة أمام الجمهور من كل شرائح المجتمع من عشاق التصوير، سواء المحترفين أو الهواة، للاطلاع والتعرف إلى تجارب مبدعين وفنانين ومتخصصين في الفنون المرئية، كما يفتح المجال أمام العاملين في الصناعات الإبداعية من مصممين، وصنّاع أفلام، ومخرجين للتواصل مع نخبة من العاملين في مجال إنتاج المحتوى المصوّر، إلى جانب لقاء قادة فكر وصنّاع رأي من المتخصصين بقضايا حماية البيئة والمناصرين لقضايا إنسانية على مستوى العالم.

وشهد سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الجلسات الافتتاحية من المهرجان، التي تحدث فيها ثلاثة من كبار المصورين العالميين من ضيوف المهرجان، هم: المصور دان وينتر، والمصورة كارن زوسمان، والمصوّر جيمس بالوغ.

ويشتمل برنامج المهرجان على 41 ندوة وجلسة نقاشية يشارك فيها كبار مصوري العالم.