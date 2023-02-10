الامارات | بعد تجارب سريرية ناجحة.. علاج جديد لـ «كوفيد-19» من جرعة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة نشرت، أمس، أن تجارب سريرية لعلاج جديد مضاد لـ«كوفيد-19»، أظهرت أن جرعة واحدة منه تحد بالنصف من احتمال دخول المستشفى في حال الإصابة بالفيروس، فيما تأمل الدراسة أن تؤدي التجارب إلى منح ترخيص للدواء.

رغم ابتعاد «كوفيد-19» عن عناوين الصحافة الرئيسة، فإن تطوير خيارات علاج جديدة يظل أمراً بالغ الأهمية، خصوصاً في مواجهة المتحورات الجديدة، كما قال جيفري غلين، أستاذ علم المناعة في جامعة ستانفورد والمؤلف المشارك للدراسة المنشورة في مجلة «نيو إنغلند جورنال أوف ميدسين».

ولايزال نحو 500 شخص يموتون من المرض يومياً في الولايات المتحدة.

ويستخدم العلاج المعني «الإنترفيرون»، وهي بروتينات مهمة في الاستجابة المناعية. وأوضح جيفري غلين: «إنه يتم إفرازها في وجود الفيروس، وتلتصق بمستقبلات خلايا معينة، ثم تطلق (آلية دفاع طبيعية مضادة للفيروسات تختلف عن الأجسام المضادة)».

وهناك أنواع عدة من «الإنترفيرون»، من بينها المسماة «لامدا»، وخصوصيتها أنها تعلق بخلايا الرئتين حيث ينتشر الفيروس.

ويتكون العلاج من حقن نسخة مصنّعة من «الإنترفيرون لامدا» في غضون سبعة أيام من ظهور الأعراض الأولى للإصابة بالفيروس.

واختُبر العلاج في تجارب سريرية على أكثر من 1900 بالغ مصاب بالفيروس بين يونيو 2021 وفبراير 2022 في البرازيل وكندا.