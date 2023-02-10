الامارات | راميش شوكلا: كلمة من الشيخ زايد جعلتني أعيش عمري في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكثير من الحميمية عاد المصور الهندي العالمي راميش شوكلا الذي خلّد بعدسته أجمل لحظات اتحاد دولة الإمارات، وأكثر لحظات أصحاب السمو حكام الإمارات سعادةً وإلهاماً.

واستعاد المصور المعروف لحظات نادرة عاشها منذ قدومه في عام 1965 إلى لدبي، وانطلاق مسيرته العملية كمصور قبل أن يوثق لحظة اتحاد الإمارات في عام 1971 بالصورة الشهيرة التي جمعت أصحاب السمو حكام الإمارات لحظة اتحادهم.

قال راميش الذي استضافه معرض «إكسبوجر»: «أول لقاء لي بالشيوخ كان عندما دعاني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لحضور سباق الهجن بالشارقة عام 1968، يومها رأيت معظم شيوخ الإمارات، واندهشت برؤيتي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انبطحت على الأرض ووجهت الكاميرا وناديت عليه، وقمت بتصويره الصورة الأيقونية المعروفة له من عام 68».

واستطرد راميش: «حين قال لي الشيخ زايد أنت فنان، شعرت بسعادة لا يمكن وصفها، وقررت ألا أترك هذه البلاد أبداً»، بعدها تحدث راميش مع الجمهور عن العديد من الصور التي التقطها لحكام الإمارات، وتوقف طويلاً عند الصورة الأهم له وهي لحظة التقاطه صورة حكام الإمارات يوم الاتحاد تحت سارية العلم، فضلاً عن صورته التي التقطها للشيخ زايد وهو يوقع على الدستور وغيرها من الصور التي جمعها في كتب مطبوعة، ومعظمها موقع عليها بيد الشيوخ.