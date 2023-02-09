طريقة عمل الطعمية في الخلاط.. «سر نجاح فلافل المطاعم ببيتك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشتهر المطاعم بطريقة عمل الطعمية هشة من الداخل ومقرمشة من الخارج دون امتصاص الزيت، لذلك تريد ربات البيوت الوصول إلى تلك الوصفة، والتي يمكنهن الوصول إليها من خلال طريقة عمل الطعمية في الخلاط والتي تساعد على اكتساب الفلافل القرمشة من الخارج والهشاشة من الداخل، وتعتبر الطعمية من الأكلات المصرية الاقتصادية البسيطة الشهيرة بكونها وجبة الإفطار الأساسىية لملايين الناس.

مكونات طريقة عمل الطعمية في الخلاط

كوبان من الفول المقشر.

بصلتين متوسطة الحجم.

أربع فصوص من الثوم.

حزمة من البصل الأخضر المفروم.

باقة واحدة من البقدونس المفروم.

مقدار باقة واحدة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة من الملح.

كزبرة جافة مطحونة ما يعادل ملعقة واحدة.

القليل من الشطة.

ملعقة من الكمون.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

كوبين من الماء.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

في البداية لعمل الطعميه في الخلاط انقعي الفول ليلة كاملة ثم قشريه، كما يمكنكِ شراء الفول مدشوش وتوفير تلك الخطوة، وفقاً للشيف فاطمة أبو حاتي.

في الخطوة التالية اخلطي مقدار الفول مع البصل والثوم والكزبرة الخضراء والبقدونس والبصل الأخضر في وعاء عميق.

ضيفي كوبين من الماء في الخلاط الكهربائي لضمان تحريك المكونات بسهولة، ثم ضعي خليط الفول والخضار في الخلاط بالتدريج لضمان الحصول على القوام المطلوب، كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية كلها مع مراعاة تصفية الخليط جيدًا باستخدام مصفاة ضيقة الثقوب للتخلص من الماء تمامًا.

ضيفي التوابل في هذه المرحلة والتي تتمثل في الملح والكمون والكزبرة الجافة والشطة وبيكربونات الصوديوم، بعد ذلك اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا، ثم شكلي الطعمية في صورة أقراص صغيرة وضعيها في مقلاة بها زيت غزير ساخن، قلبيها على الوجهين حتى تتحمر ثم تقدم في أطباق التقديم مع الخبز الساخن.

كما يمكن الاحتفاظ بالكمية المتبقية في الفريزر أو الثلاجة لحين استخدامها.