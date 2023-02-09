خطوات منزلية عاجلة لخفض درجة حرارة طفلك المرتفعة.. «ابتعدي عن المياه الباردة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات وربات المنازل عن خطوات منزلية عاجلة لخفض درجة حرارة الأطفال المرتفعة، التي قد تعرضه للخطر وتؤثر بالسلب على صحته خاصة في فصل الشتاء الذي يكثر فيه الإصابة بالأمراض المختلفة والفيروسات، كالإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا والأمراض الصدرية والسعال وارتفاع درجة الحرارة المفاجئة التي ربما تستمر لأيام وتعرض حياتهم للخطر.

خطوات منزلية عاجلة لخفض درجة حرارة طفلك المرتفعة

وحدد الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خطوات منزلية عاجلة لخفض درجة حرارة الأطفال المرتفعة، لـ«هُن»، إذ قال: «يمكن عمل كمادات ماء دافئ للطفل، أو وضعه في مياه دافئة ثم تخفيف ملابسه ومن ثم تغطيته، مع الحرص على تناول المشروبات الساخنة والسوائل، مع تهوية الغرفة جيدًا، مع الحرص على إعداد أنواع الشوربة التي تعزز من المناعة لدى الطفل».

ابتعدي عن الماء البارد أو الثلج

وواصل استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال الحديث عن الخطوات المنزلية لخفض درجة حرارة الأطفال المرتفعة، متابعًا: «تجنب وضع الكحوليات على جلد الطفل منعًا للأذى، والابتعاد عن وضع الماء البارد أو الثلج، مع عرضه على الطبيب في حالة لم تنخفض درجة حرارته، وظلت أكثر من 39 درجة مئوية، مع استخدم بطانية خفيفة إن كان طفلك يشعر بالقشعريرة طول الوقت».

متى يستدعى الأمر الذهاب للطبيب

كما إن من بين الأمور التي تستدعي ذهاب الطفل للطبيب، كالتالي:

- معاناة الطفل من الطفل الجلدي.

- معاناة الطفل من يعاني في الحلق أو وجع في الأذن.

- الشعور بعدم الراحة أثناء التبول

- المعاناة من حمى شديدة لمدة أيام.

- البكاء المستمر الذي لا يتوقف.

- عدم خفض درجة حرارته الداخلية والتي ربما تزيد عن 39.

- المعاناة من صعوبة في التنفس والقشعريرة باستمرار