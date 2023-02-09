أبرز صيحات حقائب اليد لشتاء 2023

بينما نرتدي ملابس التريكو والأحذية التي تصل إلى الركبة لأشهر الطقس البارد، حان الوقت أيضاً لإفساح المجال في خزانة ملابسك لخمسة من صيحات حقائب اليد لشتاء 2023 والتي ستهيمن بلا شك على موديلات هذا الموسم، استخدمت بيوت الأزياء مواد غير متوقعة وطرق ألوان جريئة تبرز ضد كل ملابس الشتاء.

قدمت دار أزياء براندون ماكسويل لأول مرة حقائب توت ذات لون بني وكستنائي مع القطع البسيطة لجذب الأنظار إلى الألوان وقامت شانيل أيضاً بتقديم صيحة حقائب اليد المفضلة لدينا في شتاء عام 2023 مع فرو شيرلينغ، ذات طبقات متداخلة متراكبة مع النسيج فوق معاطف تيدي.

بقدر ما نراه، فإن حقائب الوسائد الصغيرة تزداد حجماً وأفضل وتتخذ شكل حقائب توت وقوابض كبيرة الحجم، بعد ذلك، في عالم الحقائب النسائية، تحتل مجموعة من حقائب اليد الشتوية مركز الصدارة، هنا نعرض لكِ أبرز الموديلات لهذا الموسم.

اكتشفي المزيد من الموديلات التي ستلهمك لشراء حقيبة شتوية جديدة قريباً، فنحن نشجعك على الاستمتاع بكل الإحساس بالدفء والغموض.

حقائب اليد ذات المقبض العلوي

حقائب اليد ذات المقبض العلوي

سيطرت المقابض العلوية الواسعة والمنظمة والواقعية على مدارج خريف وشتاء 2022 احمليها مع بدلة مريحة لإطلالة جاهزة للعمل وعطلة نهاية الأسبوع.

حقيبة وسادة من الفرو

حقيبة وسادة من الفرو

نتوق جميعاً إلى لمسة من الراحة في خزانات الملابس الشتوية والتي تحققها هذه الحقائب الشتوية المريحة بحماسة، تتجسس مع المنسوجات الهندسية والحقائب ذات الألوان الزغبية هي الإضافة الجريئة التي تستحقها خزانة ملابسك في الطقس البارد، احمليها مع، كنزة محبوكة باللون الكريمي ومعطف من الصوف عند الخروج من المنزل أو فستاناً قصيراً مبهرجاً وأحذية ذات كعب عالٍ.

حقيبة Hobo

كانت حقائب Hobo بجميع أنواع الألوان والقوام محل اهتمام المواسم وتشعر هذه الخيارات الشتوية بأنها مهيأة لأي شيء، حيث إنهم مصممون للاحتفاظ بجميع الضروريات اليومية الخاصة بكِ بسهولة، احمليها مع بنطلون جينز فضفاض وسترة جلدية وحافظي على المظهر غير الرسمي باختيار أحذية رياضية.

حقيبة من فرو Shearling

تبرز حقائب اليد مع فرو الشيرلينغ الإحساس الدافئ بملابس الشتاء المحبوبة، ستجدين حقائب شيرلينغ بجميع الأشكال والأحجام، من القوابض إلى حقائب اليد الكبيرة، مما يوفر فرصاً كبيرة لارتداء أسلوب الشتاء، احمليها مع ملابس مطابقة من الكشمير.

حقيبة مون

أعطت حقائب اليد مون على شكل هلال لمسة معاصرة لعام 2023 مع التصميمات المميزة، للرجوع إليها، احمليها مع ملابس من التريكو كبير الحجم وبنطلون جينز خلال النهار مع فستان طويل الأكمام في الليل أو مع البدية الرسمية لإطلالة أنيقة للعمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :