هل هناك فوائد لتناول العسل على الريق؟.. بلاش تاكله لوحده

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص كثيرون على تناول العسل فور الاستيقاظ من النوم صباحا، سواء ممزوجًا بأي شيء آخر، أو خام، بحثا عن عن فوائد العسل على الريق، لكن يجب الانتباه هنا، إلى أن عادات كثيرة عند تناوله، قد تضر بالصحة، لذا نقدم بعض النصائح لتناول العسل بطريقة صحيحة، حسب ما أوضحه خبراء التغذية.

فوائد تناول العسل على الريق

يحذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، لـ«هن»، من تناول العسل على الريق، موضحا أنه بعد فترة كبيرة من كسل المعدة وصيامها أثناء فترة النوم، من الأفضل لها أن تستقبل السؤال الدافئة على الريق، إذ يفضل تناول كوب من المياه الدافئة أو اللبن، لعمل حماية على جدار المعدة في بداية اليوم، أو شرب الشاي باللبن، وبعدها تناول وجبة الإفطار.

ويضيف أنه يجب أن تحتوي في مكونات وجبة الإفطار، على العسل الأبيض، للاستفادة من فوائده، إذ أنه من المعروف أن العسل الصافي يسرع من عملية التئام الجروح والحروق، لأنه يجدد خلايا البشرة، ويخفف الألم، كما إنه يقلل من مدة الإسهال، ويمنع حموضة المعدة، ويخفف أعراض البرد، بالإضافة إلى عديد من الفوائد الأخرى، التي يتميز بها.

أضرار تناول العسل على الريق

الحديث عن فوائد العسل على الريق، أمرا غير صحيح، لكن يمكن أن تناوله مع وجبة الإفطار، عن طريق إضافته إلى الأكلات الأخرى، لأنه يحتوي على نسبة سكر عالية، فيمكن إضافته علي الزبادي لتحليته، أو إضافته مع السندوتشات كبديل للمربى، لكن تناوله على الريق بمفرده، يسبب عديد من المشكلات، أبرزها تكوين الغازات وآلام في البطن.

وأكد الدكتور عمرو ناجي أخصائي التغذية العلاجية، بأن البعض يعتقد أن العسل على الريق يعطي نشاطا للجسم ويرفع مناعته، لكن العكس يحدث، إذ أن تناول السكر على الريق يرفع من مؤشر المعدل السكري بالجسم، فيؤدي إلى ارتفاع الأنسولين بالدم، مما يتسبب في عديد من المشكلات الصحية.