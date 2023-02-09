كيت ميدلتون تتألق بإطلالات مُشرقة وأنيقة

مع اقتراب عيد الحب لا بد أنك تبحثين عن العديد من الفساتين التي ستجعل اطلالاتك مشرقة وستضفي المزيد من السعادة والاناقة على اختياراتك. فلا بد أن تستوحي من إطلالات كيت ميدلتون kate Middleton طرق ارتداء العديد من ألوان الفساتين المشرقة لمنحك إطلالة أنيقة وعصرية وفقاً لذوقك.لا بد أن تستوحي من خلال الصور الخاصة بكيت ميدلتون kate Middleton، أجمل الطرق لتتألقي بـ 10 ألوان فساتين تناسب اختياراتك في عيد الحب 2023.

تألقت كيت ميدلتون kate Middleton بالعديد من فساتين السهرة الحمراء الاحب على قلبها واختارت العديد من القصات والموديلات الفاخرة التي جعلتها محط أنظار الجميع.

فانتقي بأسلوبها موضة الفستان الأحمر الطويل والمنسدل الى الاسفل مع إظهار الأكتاف العصرية المتدرجة بشكل هندسي مع قصة الصدر غير المستقيمة. هذا الفستان يصل الى حدود الكاحل وبدا ملفتاً مع الكسرات العريضة التي أعطت رونقاً خاصاً على التصميم.

فيمكنك بأسلوبها وضع البروش الفضي على جانب الفستان وتنسيقه مع اكسسوارات الحذاء الاحمر وحقيبة الكلتش الصغيرة. والجدير ذكره أن هذا الفستان الاحمر حمل توقيع Preen by Thornton Bregazzi وارتدته كيت ميدلتون kate Middleton في كندا عام 2016 في إحدى المناسبات الملكية.

واذا كنت من محبات الفساتين الساحرة التي تنسدل بأسلوب المعطف، انتقي في عيد الحب 2023 بأسلوب كيت ميدلتون kate Middleton موضة المعطف الاحمر الطويل والذي يتسع من الخصر بتوقيع Catherine Walker والمتميّز بقصة الـA line الملفت بأسلوب الفستان مع الياقة الكبيرة المعقودة من الجهة العليا للتصميم.

وانتقي من وحي اطلالة كيت ميدلتون Kate Middleton موضة الفستان الطويل المشرق باللون الاحمر مع التركيز على الاقمشة الفاخرة والموديل العصري الذي جعلها مفعمة بالانوثة والنعومة. فأتى هذا الفستان متطاير بتوقيع ألكسندر ماكوين Alexander McQueen مع قصة الأكتاف المكشوفة وتفاصيل الكشكش التي تغمر كامل الاكتاف والاكمام، الى جانب الخصر المزمزم والمطاطي ليعود وينسدل الى الاسفل بأسلوب ملكي.

هذا الفستان اختارته كيت ميدلتون Kate Middleton عام 2017 خلال زيارتها الى برلين عام 2017 ونسّقته مع الحذاء الابيض المفرغ لاستكمال اطلالتها.

واذا أردت التأق بفستان أحمر فاخر وطويل، انتقي موضة الفستان الاحمر المنسدل بكثير من الاناقة والانوثة. فمن خلال التصميم الضيق، حافظت كيت ميدلتون Kate Middleton على رشاقتها ونعومة جسمها وتمايلت بالتصميم الذي حمل توقيع دار جيني باكهام Jenny Pakham. فتميّز هذا الفستان بالرقي والاناقة البعيدة كل البعد عن الكلاسيكية، مع قصة الخصر المحدد بالباند الرفيع والنافر والأكتاف الجامدة التي تنسدل بأسلوب ملفت. كما أتت تفاصيل التطريز النافر مع الرسمات البارزة بالورود الحيوية والملفتة بالشك الناعم لتغمر الفستان بالكامل.

فلا تترددي بانتقاء هذا النوع من الفساتين في اطلالات عيد الحب 2023، كونها تمنحك الاناقة والرقي في الوقت عينه.

ولاطلالة فاخرة وخارجة على المألوف في عيد الحب، تألقي بأسلوب كيت ميدلتون kate Middleton بموضة الفستان الذهبي الفاخر والمرصع بالخطوط الذهبية وحبيبات الباييت من توقيع المصممة Jenny Packham. فهذا التصميم ارتدته في العرض الأول لفيلم جيمس بوند No Time To Die عام 2021 وبرز بقصة الكاب الملكية الطويلة مع تفاصيل الشك الفاخرة والترتر.

كما انتقي بأسلوب كيت ميدلتون kate Middleton موضة الفستان الكحلي الداكن بتدرجات الـNavy مع القماش الحريري المنسدل بشكل المريح والذي يتّسع من أعلى حدود الخصر بتوقيع دار Alessandra Rich . فتميّز هذا التصميم بالأسلوب الحيوي الى جانب النقشات البيضاء التي رافقت التصميم بشكل كامل ليبرز أناقتك بأسلوب كاجوال.

واذا كنت من محبات الفساتين الكاجوال والعصرية، تألقي من وحي اطلالة كيت ميدلتون kate Middleton بموضة الفستان الضيق الكحلي الذي يتخطى حدود الركبة مع مربعات الكارو الصغيرة والخطوط الهندسية المنسدلة على كامل التصميم بطريقة ناعمة. فهذا الفستان حمل توقيع دار Emilia Wickstead وارتدته كيت ميدلتون خلال زيارتهاHarvard University عام 2022 ولم تتخلى عن موضة الحزام الرفيع مع الياقة الرسمية لاستكمال أناقتها.

ولا تتخلي في عيد الحب 2023 عن موضة الفساتين الزيتية مع التموجات الحيوية التي تبرز على كامل التصميم. ويمكنك أن تتألقي بأسلوب كيت ميدلتون kate Middleton بتصميم فاخر يبرز من خلال قصة الاكمام النصفية مع الشرائط، اضافة الى الرباط العريض الذي يحدد الخصر بكثير من الحاذبية. فهذا الفستان أتى بتوقيع Edeline Lee ونسّقته مع الحذاء الكلاسيكي من دار Emmy London خلال اطلالتها في حفل British Design.

ولا يمكن الا أن نستذكر اطلالة كيت ميدلتون kate Middleton بموضة فستان السهرة العصري والفاخر الذي حمل توقيع دار جيني باكهام Jenny Pakham. فتميّز هذا التصميم باللون الأزرق والفضي الفاتح مع قماش الساتان وأقمشة الموسلين الشفاف التي تغمر الأكتاف والأيدي، الى جانب القصة المستقيمة التي غمرتها الأقمشة البراقة مع تفاصيل التطريز والورود النافرة بكثير من الرقي والفخامة، لتضفي على اطلالتها أنوثة استثنائية.

اجعلي هذا الفستان الاختيار الاول بك في عيد الحب، خصوصاً اذا كنت تبحثين عن تصاميم فاخرة وخارجة عن المألوف.

واذا كنت تبحثين عن فساتين السهرة القوية والجريئة من ناحية الالوان، تألقي على طريقة كيت ميدلتون kate Middleton بموضة الفستان الاخضر الفاتحر بقصتها الطويلة من توقيع دار Solace London dress. فهذا التصميم يظهر مفاتن جسمك بفضل قصته الضيقة والمحددة من أعلى الخصر، كما تميّز بقصة الاكتاف المكشوفة والمنسدلة مع الاكمام الطويلة لمنحك المدى والفخامة المطلوبة.

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