طريقة عمل موس البطاطا في البيت.. دفاية الشتاء ومنجم الفوائد الغذائية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

موس البطاطا من الأكلات المفيدة التي تتميز باعتدال سكرها، ما يجعلها رائعة في التدفئة خلال فصل الشتاء، الذي يصادف موسم حصدها، كما أنها تعطي الجسم الطاقة ومليئة بالعنصار الغذائية المهمة للجسم، وفيما يلي طريقة عمل موس البطاطا في البيت، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل موس البطاطا

نصف كيلو بطاطا قطع مقشرة.

750 ملي لبن.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب كريمة خفق.

ملعقة جيلاتين.

كوب سيرب خفيف.

فراولة للتزيين.

خطوات تحضير موس البطاطا

- توضع البطاطا على النار مع اللبن، حتى تسلق ويغلى اللبن.

- يصفى اللبن من قطع البطاطا، ويوضع في وعاء منفصل.

- توضع البطاطا في محضرة الطعام أو في الخلاط الكهربائي.

- يخلط السيرب والفانيليا والجيلاتين في وعاء ثم يضاف للبطاطا.

- تخلط البطاطا حتى تصبح كريمية تماما.

- تضاف الكريمة المخفوقة على البطاطا بالتدريج، مع الحرص على تقليبها في اتجاه واحد، ومراعاة عدم إدخال هواء للبطاطا.

- ترصى مربى الفراولة في كاسات وفوقها موس البطاطا، ثم تزين بالكريم شانيه وقطع الفواكه المجففة، ويمكن وضع البطاطا مباشرة في كاسات التقديم، ثم تزين بالفراولة والكريمة المخفوقة.