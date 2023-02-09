باحث مصري يتنبأ بزلازل فبراير المدمرة منذ 28 عاما.. ابنته تفجر مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجعة كبيرة هزت العالم أجمع، بعدما ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا، نتج عنه آلاف الوفيات والإصابات والمفقودين أسفل الأنقاض، فضلا عن الخسائر الكبيرة من تدمير المنازل وانهيار الطرق، وتشتت العائلات، لتكتب كل أسرة سطرا مأساويا عن أهوال ما تحت الحطام والركام.

ومع حدوث الزلزل، تصدر اسم الباحث الهولندي فرانك هوجربتس، المشهد، خاصة أنه توقع الكارثة قبلها بنحو 3 أيام، مؤكدا أيضا في تنبؤه بأن شدة الهزة الأرضية ستتجاوز 7.5 درجة على مقياس ريختر، وستحدث في بداية الشهر الحالي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توقع حدوث زلازل جديد، في الهند وباكستان وأفغانستان.

باحث مصري يتنبأ بالزلزال المدمر قبل 28 عاما

ومع تداعيات الزلزال، وانتشار تنبؤات العالم الهولندي، كشفت هناء مطر، ابنة مهندس الطيران الراحل محمد محمد سالم مطر، مفاجأة كبيرة، مؤكدة أن والدها توقع تلك الكارثة قبل 28 عاماً، تحديدا عقب زلزال 1992 المدمر في مصر، مشيرة إلا أن والدها اهتم اهتماماً بالغا بالأجرام السماوية، وعلاقة القمر والكواكب بحدوث الزلازل منذ ذلك الحين.

اوضحت «هناء» أن والدها دون ما توصل له العالم الهولندي منذ 28 عام: «والدي الله يرحمه مهندس طيران، تخرج في قسم طيران وعلوم الفلك والفضاء جامعة القاهرة، درس الفلك، وكان مهتما بالاجرام السماوية، وعلاقة القمر والكواكب بالزلازل، وكتب عنها بعد بعد زلزال مصر 1992».

ابنة عالم مصري: والدي توصل لعلاقة القمر بالزلازل

عن تنبؤات والدها، قالت ابنة الباحث الراحل محمد مطر، خلال حديثها لـ«هن»: «والدي تابع حركة الكواكب بتلسكوبه الخاص، وتوصل لعلاقة القمر والكواكب بالزلازل، خصوصا في أوائل ومنتصفات الشهور القمرية، وده اللي حصل لأن الفاجعة حصلت في نص شهر رجب العربي».

أضافت: «والدي توصل إلى أن اصطفاف الكواكب له الدور الرئيسي في حدوث الزلازل وغليان الأرض»، مشيرة إلى أن والدها الراحل عن عالمنا منذ عامين، وثق هذه الافتراضات في عدة صحف مصرية وعربية: «من 28 سنة والدي بيقول الزلازل دي سببها كوكب إيه، وعمل قوانين يحسب ويثبت بها كلامه، كل ده نشر في مجلة العلم المصرية والعربي الكويتي وملحق العلمي للعربي الكويتي».

مختتمة: «مش عاوزة غير أن اسمه وعلمه يفضل عايش، خاصة أنه سبق بيه العالم الهولندي من 28 سنة»، موضحة أنه تحدث عن كثرة الزلازل المدمرة في شهر فبراير، مرجعا سببها إلى كوكب المريخ.