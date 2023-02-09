10 علامات تدل على الإصابة بسرطان المريء.. لو حسيتي بصعوبة البلع راقبي وزنك

القاهرة - سمر حسين - صحة

البحث عن علامات تدل على الإصابة بسرطان المريء، ربما أول ما يساور أذهان كثير من الناس، مع ظهور أعراض غريبة مرتبطة بعملية بلع الطعام والوزن، في حين يحاول البعض تجنب الدخول في دومات المرض مبكرا، بالتعرف على مسببات المرض، وكيفية تفاديه، ومحاولة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والابتعاد عن كل ما يضر بالصحة.

علامات تدل على الاصابة بسرطان المريء

يوضح الدكتور محمد محمود، استشاري جراحة المناظير والجهاز الهضمي وجراحة السمنة، مجموعة علامات تدل على الإصابة بسرطان المريء، قائلا: «تبدأ بصعوبة، وآلم شديد أثناء البلع، مع فقدان الوزن بشكل ملحوظ، بخلاف السُعال الشديد، والشعور بالاختناق الناتج عن عسر البلع، بجانب ارتجاع الطعام، والقيء المستمر، مع حدوث بحة شديدة في الصوت».

ويضيف محمود لـ«هُن»، أن ألم الصدر، وحرقة المعدة، من أكثر العلامات التي تدل وتنذر بالاصابة بسرطان المريء، متابعا: «يعتبر ألم الحلق من أكثر الأعراض التي تشير للاصابة به، مع قيء مصحوب بالدم في بعض الوقت، كما أن التدخين يعتبر من أقوى الأسباب التي تؤدي للإصابة بالمرض».

مشروبات تؤدي للاصابة بسرطان المريء

أشار الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إلى أن بعض المشروبات التي ربما تساهم في الإصابة بسرطان المريء، منها الشاي والمشروبات الساخنة، مستندًا إلى دراسة طبية علمية حديثة، إذ كتب في منشور: «لا تشربوا الشاي أو أي مشروب آخر وهو ساخن جدًا، يؤثر بالسلب على خلايا الأغشية المخاطية، ويجب تركه قليلًا حتى يبرد وتنخفض درجة حرارته، لمتع الاصابة بسرطان المريء».