الامارات | 4400 دولار ثمن فنجاني قهوة في ستاربكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعق زوجان امريكيان من فاتورة بلغت أكثر من 4400 دولارا دفعاها مقابل فنجانين من القهوة في مقهى «ستاربكس» في مدينة أوكلاهوما.

وقال جيسي وديدي أوديل لموقع «ونيم» إن سعر كوبين من القهوة عادة ما يكون حوالي 10 دولارات، ولكن هذه المرة ارتفع المبلغ ل 4،456 دولارًا وذلك في 7 يناير الماضي.

الغريب ان الزوجة لديدي أوديل، لم تلاحظ أنها دفعت هذا المبلغ إلا بعد يومين بينما كانت في المركز التجاري مع أطفالها الأربعة وتصادف أنها استخدمت نفس البطاقة لشراء شيء ما في أحد المتاجر و تم رفضها.

وحينها اكتشف الزوجان أن مقهى «ستاربكس» تقاضى هذا لمبلغ المهول مقابل فنجاني قهوة، ما دفع الزوج للاتصال بمدير منطقة ستاربكس ليبلغ عن الحادث حيث قيل له أنه كان هناك مشكلة في الشبكة.

وقال الزوجان إن ستاربكس أرسلت لهما شيكين يساوي إجمالي مبلغ الإكرامية، لكن عندما حاولا إيداع الشيكات في حسابهما، لم يكن ذلك ممكنا.

وقال الزوج: «اتصلنا بخط مساعدة خدمة العملاء المقهى أكثر من 40 مرة في ذلك اليوم. وفي النهاية تلقينا مكالمة من أحد المندوبين الذي قال إنهم سيرسلون (لنا) شيكات جديدة. ولكن حتى اليوم، ما زلنا لم نتلق أية شيكات».

ووفقًا للزوجين، فقد قدما بلاغًا إلى قسم شرطة تولسا بشأن الحادث، مشيرين أنه في هذه الأثناء تلاشت ميزانيتهم مع الاضطرار إلى إلغاء عطلة عائلية بسبب الوضع.

وقال جيسي: «خططنا للقيام برحلة لكننا اضطررنا إلى الإلغاء والتذاكر غير قابلة للاسترداد». وحث الزوجان الجميع على التحقق من إيصالاتهم ولكن عندما يتعلق الأمر بزيارة ستاربكس مرة أخرى، فإن لديهم تحفظاتهم، وقال جيسي «نأمل ألا يضطر الآخرون إلى المرور بشيء من هذا القبيل».



وقال ممثل لستاربكس إن الشركة على علم بالموقف وعزا الحادث إلى خطأ بشري محتمل.